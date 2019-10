Главная » содержание КАДРЫ КУРОРТА: КАК ВЫРАСТИТЬ СПЕЦИАЛИСТА warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_acode.php on line 626. КАДРЫ КУРОРТА: КАК ВЫРАСТИТЬ СПЕЦИАЛИСТА Пятница, Октябрь 18, 2019 - 08:33 Материалы номера Вопрос подготовки специалистов в соответствии с требованиями кадрового рынка мэр Сочи Алексей Копайгородский обсудил с руководителями вузов и средних специальных учреждений города Тема обеспечения Сочи кадрами сферы обслуживания остро стоит всегда. Об этом говорит хотя бы тот факт, что большое количество предприятий сферы услуг приглашают на работу сотрудников из других городов.

Между тем проблема могла бы решаться планомерно и эффективно, будь сочинские студенты ориентированы на трудоустройство в родном городе. Для этого в первую очередь сами вузы и колледжи должны быть тоже ориентированы на потребности рынка труда.

– Здесь особая роль отводится средним специальным учебным заведениям, – подчеркнул на встрече Алексей Копайгородский. – Курорту нужны квалифицированные кадры в области гостиничного сервиса, в целом индустрии гостеприимства, нужен технический персонал. Это неправильно, когда крупные курортные комплексы Красной Поляны или Имеретинки массово завозят работников из других регионов.

Средние специальные учебные заведения, занимающиеся подготовкой официантов, кондитеров, поваров, горничных, продавцов-консультантов, технического персонала должны понимать и чувствовать кадровый рынок курорта, поскольку наличие рабочего места позволит выпускнику не уезжать на поиски в другие города и регионы.

Глава города предложил руководителям учебных заведений изучить опыт сотрудничества Профессионального техникума и Сочинского филиала Кубаньэнерго (ныне "Россети Кубань").

Благодаря социальному партнерству на базе техникума не только была организована работа Ресурсного центра, но и идет активная подготовка специалистов по энергетическим специальностям. Как результат – в Сочинских электросетях трудоустроено 25 выпускников центра. Помимо этого, ежегодную практику на базе предприятия проходят более 50 человек.

На сегодняшний день в Сочи проходят обучение 12 тысяч студентов. И у многих из них накоплен опыт участия в крупных международных и всероссийских мероприятиях в качестве волонтеров. Но и здесь есть ряд проблем, которые необходимо решать. Это и организация питания для студентов-волонтеров, проезд к месту проведения мероприятия, обеспечение медицинского допуска. Представители отрасли вынесли предложение приглашать на оргкомитеты мероприятий ректоров и директоров вузов и колледжей, чтобы они могли предметно поднимать вопросы, касающиеся работы волонтеров.

Еще одной проблемой, которая волнует большинство образовательных учреждений, стало отсутствие собственных стадионов. Между тем в Сочи есть современные спортивные базы при общеобразовательных и спортивных школах, которые могли бы принять и студентов. Глава города Алексей Копайгородский пообещал разобраться в этом вопросе, поскольку физическая подготовка молодежи – это такая же неотъемлемая часть образовательного процесса, как и профильные дисциплины.

В целом по итогу совещания было принято решение создать при главе города Совет по взаимодействию с высшими и средними специальными учебными заведениями, работа которого позволит оперативно и эффективно решать возникающие вопросы. Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]



