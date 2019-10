Главная » содержание ПЛАНЫ НАМЕЧЕНЫ. ВПЕРЕДИ БОЛЬШАЯ РАБОТА warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_acode.php on line 626. ПЛАНЫ НАМЕЧЕНЫ. ВПЕРЕДИ БОЛЬШАЯ РАБОТА Пятница, Октябрь 18, 2019 - 08:40 Материалы номера В Сочи обсудили вопросы бюджетной и экономической политики курорта. Рабочее совещание под председательством вице-губернатора Игоря Галася состоялось в администрации города.

Встрече предшествовала большая подготовительная работа краевых профильных министерств и департаментов, которые провели финансовый и экономический анализ текущей ситуации. Благодаря этому разговор получился предметный: были определены проблемы, недоработки и намечены точки роста.

– Сочи – это лицо, имидж Краснодарского края, – подчеркнул заместитель главы администрации Краснодарского края Игорь Галась. – И в нашей дальнейшей совместной работе мы должны сделать упор на проекты, которые помогут развиваться городу и его инфраструктуре. Для этого необходимо разработать стратегию развития. Могу сказать, что подобный опыт у нас накоплен при разработке краевой стратегии, и мы готовы им делиться.

По мнению вице-губернатора, приведения к современным реалиям требует Генплан города. Он должен быть актуален и соответствовать тем задачам, которые сегодня стоят перед городом.

Особое внимание было уделено вопросу развития инфраструктуры и строительства социальных объектов. Сегодня остро встает вопрос нехватки мест в школах и детских садах. Во многом это связано со стремительным приростом населения курорта.

В течение длительного времени Сочи занимает второе место по объему налоговых поступлений в консолидированный бюджет Краснодарского края. Тем не менее по многим показателям поводов для гордости пока недостаточно. Так, например, курорт находится на девятом месте в крае по участию в госпрограммах. Более того, в ряде программ город о своем участии не заявлял. Между тем они дают дополнительное финансирование как из федерального, так и краевого бюджета.

– Подобные рабочие встречи позволяют обсудить текущую ситуацию, наметить планы, которые носят долгосрочный характер, – подчеркнул в завершение совещания заместитель главы города Сергей Белоусов. – Активная работа позволит нам добиться результата, когда Сочи войдет в тройку лидеров по всем показателям.

Работать предстоит по самым разным направлениям. Это и вовлечение в налогообложение серых средств размещения, и развитие курортного сектора, строительной отрасли, коммунальной сферы, транспортного комплекса, социального блока, а также решение многих других задач. Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]



Погода