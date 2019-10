Главная » содержание Совещание у реки: к Новому году будет презентована обновленная набережная реки Сочи warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

Совещание у реки: к Новому году будет презентована обновленная набережная реки Сочи Пятница, Октябрь 18, 2019 - 08:50 Материалы номера Глава города Алексей Копайгородский проинспектировал излюбленное место прогулок местных жителей Пешеходная территория, расположившаяся между двух улиц – Конституции СССР и Чайковского, – фактически соединяет море с крупными транспортными развязками в районе Краснодарского кольца.

И если у гостей курорта излюбленным местом для променада является Приморская набережная, то местные жители ценят тишину и уединение, которые находят на набережной реки Сочи.

Реконструкция этой прогулочной зоны была проведена в преддверии Олимпиады. В несколько этапов здесь появились тротуарная плитка, освещение, парковая мебель, были отремонтированы парапеты. Разумеется, все это хозяйство требует обновления.

– Набережную реки Сочи необходимо довести до лоска, поддержать эстетику, которая есть в этой прогулочной зоне, – сказал Алексей Копайгородский. – Эта территория популярна среди горожан и, приведя общими усилиями в порядок, мы должны презентовать ее в обновленном формате к Новому году.

Предстоит не только устранить такие очевидные недочеты, как ремонт и покраска парапетов, но и провести кронирование свисающих ветвей деревьев, обновить скамейки, уличные торшеры, разметку велосипедных дорожек, а также установить новые площадки для занятий спортом.

– Было бы хорошо отремонтировать тренажеры, потому что они популярны, – здесь всегда много народа: занимаются и пенсионеры, и спортсмены, и родители с детьми приходят, – поделилась мнением сочинка Валентина Халезина. – Если таких площадок станет больше не только здесь, но и на других улицах, мы будем очень рады.

Выслушав предложения горожан, Алексей Копайгородский предложил увеличить количество спортивных площадок и комплексов для занятий воркаутом, поскольку в этом есть потребность. Мэр также подчеркнул, что набережной не хватает ярких красок и вопрос озеленения данной территории не должен заканчиваться кронированием деревьев, а может получить развитие в клумбах, которые благодаря климату Сочи могут круглый год радовать жителей цветущими растениями. Елена НОВИКОВА.



