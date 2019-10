Главная » содержание ПОЛЕЗНОЕ ЗНАКОМСТВО warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

ПОЛЕЗНОЕ ЗНАКОМСТВО Пятница, Октябрь 18, 2019 - 07:26 Материалы номера Ученики 2Г класса 13-й школы города Сочи побывали в гостях у спасателей МЧС. Сначала им показали увлекательный мультфильм, знакомящий с работой спасателей, пожарных и диспетчеров. Дети узнали, как надо себя вести в разных чрезвычайных ситуациях, повысили уровень знаний правил пожарной безопасности. Здесь же школьники посетили музей славы спасателей, где узнали историю возникновения МЧС, становления пожарного дела в стране и в городе Сочи, познакомились с первым транспортом спасателей, с оборудованием и обмундированием, которым пользуются спасатели в своей работе, рассмотрели вблизи спасательные вертолёты. И напоследок – показательное выступление кинологов со своими питомцами. Дети увидели собак в работе, как они слушаются и выполняют задания, а также смогли с ними поиграть. Школьники были в восторге.

Кристина ДУЛЕВИЧ.



