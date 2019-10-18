ПОЛЕЗНОЕ ЗНАКОМСТВО

Ученики 2Г класса 13-й школы города Сочи побывали в гостях у спасателей МЧС. Сначала им показали увлекательный мультфильм, знакомящий с работой спасателей, пожарных и диспетчеров. Дети узнали, как надо себя вести в разных чрезвычайных ситуациях, повысили уровень знаний правил пожарной безопасности. Здесь же школьники посетили музей славы спасателей, где узнали историю возникновения МЧС, становления пожарного дела в стране и в городе Сочи, познакомились с первым транспортом спасателей, с оборудованием и обмундированием, которым пользуются спасатели в своей работе, рассмотрели вблизи спасательные вертолёты. И напоследок – показательное выступление кинологов со своими питомцами. Дети увидели собак в работе, как они слушаются и выполняют задания, а также смогли с ними поиграть. Школьники были в восторге.

Кристина ДУЛЕВИЧ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]