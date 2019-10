Главная » содержание САМЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ – АДЛЕРСКИЙ РАЙОН warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

САМЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ – АДЛЕРСКИЙ РАЙОН Пятница, Октябрь 18, 2019 - 07:26 Материалы номера Завершился очередной чемпионат Сочи по футболу, в котором участвовало одиннадцать команд. Так получилось, и это вполне справедливо, что первые три места заняли коллективы, представляющие Адлерский район. Набрав 50 очков, чемпионом стал "Медик". Серебряный призер, "Адлер", отстал на 6 очков. Третье место занял "Трактор", у которого 43 очка. "ТРАКТОР" – НАЗВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ

В городе-герое Сталинграде (ныне – Волгоград) была футбольная команда "Трактор". В 1938-м году, в год своего дебюта в компании лучших команд страны, она преподнесла приятный для своих болельщиков сюрприз, заняв среди двух с лишним десятков коллективов восьмое место. В той команде выделялся юный Александр Пономарёв, впоследствии один из лучших бомбардиров отечественного футбола.

Сравнительно недавно команда "Трактор" была организована и в Сочи. Как ее тёзка с берегов Волги, местный "Трактор" не стал отсиживаться в арьергарде отстающих, а буквально с первых шагов заявил о себе в полный голос, пополнив группу фаворитов чемпионата города.

Руководит этой командой, носящей поистине историческое название, опытный наставник Юрий КАЗЕННОВ.

– Юрий Геннадьевич, как формировался состав вашего коллектива?

– Строгого отбора не происходило. Было у кого-то желание играть в нашей команде – брали на просмотр. Так когда-то поступал и выдающийся тренер Петр Гаврилиади. Талант ведь не всегда раскрывается сразу. Иногда только когда семь потов сойдет. Ребята в основном из Адлерского района, где они живут. Подавляющее большинство в возрасте от 16-ти до 20-ти лет. Есть и опытные, которые постарше. Рады, что год назад у нас появилась детская спортивная школа, так что процесс смены поколений налаживается.

– У вас есть база для тренировок?

– Да. Она носит название "Планета чемпионов" и располагается в районе совхоза "Россия". Поддерживаю ее финансово, вместе стараемся, чтобы она процветала. Различными соревнованиями мы тоже не обижены, чему весьма рады. Участвуем не только в турнирах по классическому футболу, но даже в чемпионате России по футболу 8х8. Соревновательный опыт надо развивать!

– По сравнению с соседями по турнирной таблице "Трактор" меньше забивает и меньше пропускает…

– Интересно, что в прошлом сезоне было наоборот. Играли в чересчур открытый, иногда бесшабашный футбол и довольно много пропускали. Забивали тоже немало. Сейчас у нас, можно сказать, перестроечный год. Идет переформирование, поэтому, естественно, сразу наладить игру по всем линиям невозможно. Достаточно сказать, что порядка 70-ти процентов состава – новички. И все же мы удовлетворены, к примеру, тем, что в этом сезоне выиграли городской турнир памяти Гаврилиади, а сейчас держимся на третьем месте в чемпионате.

– Как оцениваете игровую дисциплину в своей команде?

– Что на отлично, пока не скажу. Но и достижения не хочу принижать. Коллектив постепенно крепнет, превращается в сплоченный игровой ансамбль, где один за всех и все за одного. Грубых нарушений правил, тем более преднамеренных, не допускаем. Достаточно сказать, что ни одной красной карточки судьи в нынешнем сезоне не предъявили. И четыре предупреждения никто не получал. Стало быть, пропусков матчей по этой причине нет.

– Как, по-вашему, реагируют судьи на нецензурную брань?

– Скажу без преувеличения, что за последние два года в этом плане произошли кардинальные положительные перемены. Небо и земля. Появляются новые квалифицированные судьи, строгие и принципиальные. К тому же к судейству стали подключать женщин, что тоже влияет положительно на дисциплину вообще.

– В сравнении с другими результатами ваших матчей бросаются в глаза два сухих поражения от "Алании"…

– Что сказать: неудобный для нас соперник. Хотя не скажу, что шансов у нас в этих встречах не было. Но, повторяю, есть такие соперники. В прошлом году, например, мы не могли взломать оборону "Адлера-09"… Это футбол!

– Что скажете об организации чемпионата города?

– Слабая пропаганда! Рекламы почти нет. Только газета "Новости Сочи" регулярно публикует обзоры и фотографии. В результате зрителей маловато, в лучшем случае набирается полторы сотни ("Медик" – "Адлер"). Заботиться надо и о таких "мелочах", как минеральная вода, запасные мячи… В общем, моя оценка пока – удовлетворительно.

– Кто-то из местных футболистов-любителей способен в ближайшее время заиграть в профессиональной команде?

– Думаю, есть такие. Лучше, конечно, знаю своих игроков. Перспективы имеют Захар Шатов, Мелик Петросян, Роман Мусаев, Владислав Булатов, да и некоторые еще. Найдутся достойные и в других командах. Более того, иные уезжают и устраиваются вдали от Сочи. Мы же со временем надеемся выйти на краевой уровень.

– Чтобы подняться на самый верх турнирной таблицы, вам чего-то немного не хватает. Чего именно?

– Возможно – глубины состава. Нужно укреплять защиту. А бывает, просто не хватает везения. Взять наши поединки с чемпионом "Медиком". На кубке Гаврилиади мы оказались сильнее, у соперника же не получалось. А в чемпионате, хотя и очень старались, уступили недавно (2:3). К слову, трое наших игроков пополнили ряды "Медика". Что ж, может быть, это им поможет в спортивном росте. Успеха! КТО МОЛОДЫХ ВЫВОДИТ В МАСТЕРА

Каждая футбольная команда старается иметь в своих рядах опытных игроков. Они цементируют коллектив, они – пример для подражания и заслуживают уважения за преданность Его величеству футболу. Особое уважение вызывают ветераны, которые не только не уступают по всем игровым параметрам более молодым партнерам, но и являются лидерами, вносящими значительный вклад в победы своих команд. Один из таких лидеров – Евгений МАКЕРОВ из "Кристалла".

– Евгений, в списке лучших бомбардиров чемпионата Сочи только ты представляешь команду из нижней половины турнирной таблицы. У тебя пока третий результат – 23 гола. А всего "Кристалл" на сегодняшний день забил 50 мячей. Тяжело приходится?

– Не тяжелее, чем остальным. У нас создан крепкий коллектив, и на поле мы поддерживаем друг друга, помогая во всем. Умело, профессионально работает тренерский штаб, в меру своих сил стараются все ребята. Хотя мы пока не ставим перед собой высокую задачу в чемпионате, но стараемся показывать интересный, зрелищный футбол, и это нередко получается. Не хватает только стабильности. Здесь сказалось то, что в начале сезона из команды ушли два опытных игрока, замену которым, конечно, сразу не найдешь.

– В игре с "Трактором" тебя удалили. Что там произошло?

– Примерно через полчаса после начала встречи я выскочил к чужой штрафной площади, а навстречу выбежал вратарь. И мы врезались друг в друга. Как оказалось, голкипер получил при этом тяжелую травму и покинул стадион на скорой помощи. У меня была травмирована правая нога. Судья усмотрел с моей стороны опасную игру и удалил с поля. Позже меня дисквалифицировали на один матч. Я, естественно, очень сожалею, что непроизвольно надолго вывел из строя соперника. В футболе это, увы, случается.

– Не сдают ли нервы?

– Нет, тут даже не нервы – эмоции! Футболистами движет желание победы, стремление достичь большего на благо своей команды. В плане психики с годами у меня ничего негативного не происходит. На поле получаю громадное удовольствие, испытываю здоровый азарт. Считаю, что мой возраст – самый расцвет для футболиста. Скажу больше: прекрасно показывают себя в игре и многие более возрастные футболисты. Опыт только помогает!

– Как оцениваешь судейство в чемпионате?

– Для этого, вообще-то, я недостаточно компетентен. Думаю, футболисты должны заниматься исключительно своим делом – играть. Каких-то основательных претензий у меня к арбитрам нет.

– Чем объяснить резкие перепады результатов ваших игр с "Адлером" (2:2, 1:11), "Кичмаем" (1:5, 1:1), "Адлером-09" (2:4, 5:1)?

– Очевидно, все же не хватает игрового опыта. В первом круге ощущалась несыгранность, шла, как говорится, притирка, поскольку восемьдесят процентов игроков – новички. Второй круг показал, что наши возможности растут и будут расти при дальнейшем укреплении кадрового состава. Верю в успешное будущее "Кристалла".

– Если сравнить "Кристалл" сегодняшний с "Кристаллом" трехлетней давности…

– Это почти две разные команды. Главное, что и тогда, и теперь мы вполне достойно участвуем в чемпионате, не являемся мальчиками для битья. Однако раньше команда была поопытнее, посильнее, выше продвигалась в турнирной таблице. Но надо понимать, что процесс смены поколений неизбежен. И наш тренер, и президент клуба продолжают формирование команды с прицелом на ближайшее будущее. Старание в этом отношении проявляют и остальные представители команды.

– Какие еще резервы, проблемы у "Кристалла"?

– Наверное, они такие, как у большинства любительских команд. Футболисты учатся, работают, в том числе в таких организациях, из которых, бывает, не отпросишься на календарную игру. Плюс ко всему проблемы в семьях. Поэтому случается недоукомплектованность состава, а это порождает ту самую нестабильность в игре и, соответственно, в ее результатах.

– Чем в положительном плане запомнишь сезон-2019?

– Тем, что "Кристалл" не только не распался, но и крепнет; создан благоприятный микроклимат. Об этом постоянно и плодотворно заботится руководитель команды Зураб Чхетиани. Что касается чемпионата в целом, то радует увеличение числа участников. Причем весьма достойно проявляют себя не только два лидера, но и группа команд из середины турнирной таблицы – борьба здесь тоже нешуточная. Мы могли бы побороться за третье место, но еще недостаточно укрепились. Пока своим ориентиром считаем пятое место.

– А в отрицательном плане?

– Скорее, выскажу пожелания. Но сначала с удовольствием отмечу, что любительский футбол в Сочи развивается. Многие люди оказывают участникам чемпионата разностороннюю поддержку, и это залог успехов. Улучшается инфраструктура.

А пожелания такие. Хотелось бы, чтобы городская федерация футбола теснее контактировала с руководителями команд, прислушивалась к их замечаниям, делала полезные нововведения касательно, например, медицинского обслуживания. Хочу сказать и о том, что надо бы заняться вопросом о передаче хостинского стадиона "Локомотив" городу, поскольку эта арена с естественным газоном уже не является базой московских железнодорожников.

Думается, еще больше повысился бы интерес к любительскому футболу, если бы удалось организовать турнир сборных команд Черноморского побережья – Туапсе, Новороссийска, Геленджика, Анапы, Сочи.

