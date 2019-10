Главная » содержание "БЕШЕНАЯСУШКА" на форуме "ТОЧКА РОСТА" warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

"БЕШЕНАЯСУШКА" на форуме "ТОЧКА РОСТА" Пятница, Октябрь 18, 2019 - 07:28 Материалы номера 31 октября на курорте "Роза Хутор" в рамках Экономического форума регионов России "ТОЧКА РОСТА. Туризм. Спорт. Инвестиции" состоится выступление Василия Смольного, автора популярного интернет-марафона для тех, кто стремится сбросить лишний вес и обрести отличную спортивную форму. Спикер форума расскажет, как построить успешный бизнес в соцсетях и создать ЗОЖ-комьюнити, франшизы розничных продуктов питания и фитнес-клубов, обрести хорошую спортивную форму.

Василий Смольный – создатель одного из самых популярных в России интернет-марафонов для тех, кто стремится не только сбросить вес и подтянуть свое тело, но еще и заработать на этом. В #БЕШЕНОЙСУШКЕ за 27 сезонов приняли участие более 250 тысяч человек, а количество упоминаний и отзывов в соцсетях превысило 2 миллиона.

Известный блогер и популяризатор здорового образа жизни – яркий пример того, как можно успешно монетизировать свою популярность в социальных сетях. Василий Смольный стал признанным кумиром для людей, работающих над собой и своим телом, для тех, кто создает собственный бренд в фитнес-индустрии.

В Сочи он выступит на сессии о предпринимательстве в спорте, модератором которой станет вице-президент ВФСО ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ, партнер NewmanSport, IRONSTAR и ROSARUN Владимир Волошин.

– Участники форума узнают, как сделать российский фитнес-рынок конкурентным и как остаться в тренде и правильно выстроить и реализовать свою бизнес-идею. Планирую выступить не только спикером, но и наставником в менторской гостиной, обязательно дам консультации и профессиональные советы. И, конечно, поделюсь со всеми желающими секретами идеальной формы, – рассказал Василий Смольный.

Анна МАРТЫНОВА.



