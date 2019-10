Главная » содержание КНИГИ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

КНИГИ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ Пятница, Октябрь 18, 2019 - 07:58 Материалы номера В век информатизации что только не прочили книгам: перестанут читать либо заменят их на электронные, библиотеки перестанут быть востребованными, а если останутся, то тоже только в электронном варианте.

К счастью, подобные предсказания не сбылись. Более того, все чаще люди возвращаются к классическому, привычному чтению, когда можно неспешно пролистать книгу, вернуться к понравившемуся фрагменту или заглянуть вперед. Об этом и многом другом корреспондент "НС" беседует с заведующей отделом абонемента Центральной городской библиотеки Галиной Каракчиевой, которая книгам и работе с ними отдала 47 лет. – Отдел абонемента очень важен в любой библиотеке. Здесь работают те, кто привлекает читателей, ведь очень часто люди просят подобрать литературу, полагаясь на вкус, опыт, знания и интеллект наших сотрудников. И здесь очень важно такое качество, как профессиональная память: весь этот огромный фонд, что хранится в нашей библиотеке, мы знаем наизусть.

– Галина Павловна, в Центральной библиотеке огромные фонды, и, чтобы ориентироваться во всем этом многообразии книг, нужно немало времени уделять их чтению?

– Как специалисты мы, конечно, просматриваем все поступления. Не только художественную литературу, но и историю, политику, искусство, философию, психологию, чтобы ориентироваться в любой теме, знать и понимать стиль, язык писателя, понимать, в каком направлении он пишет. Это помогает в работе, когда мы подбираем читателю книги, когда выясняем, что именно он хотел бы выбрать.

– Есть ли сейчас темы наиболее популярные?

– В последние годы очень большой спрос на психологию. Особенно психологию контактов, взаимодействия, отношений, личности, этики отношений.

– Этому есть объяснение?

– Эта популярность связана с развитием интернета, с желанием людей стать успешными, умением себя презентовать, начать свое дело, а значит, необходимо начать с себя, углубиться в тему психологии личности. И я рада, что люди стали много читать на эту тему. Как важно, чтобы человек читал! Чтение – это процесс, во время которого мозг активно работает. Разве можно сравнить чтение книги с тем визуальным рядом, который мы получаем, пролистывая на компьютере или в телефоне новости, ленты социальных сетей? Мы почти ничего не запоминаем.

Совсем другое дело – чтение. Во время этого процесса мозг запоминает огромный пласт информации, анализирует ее, сохраняет и воспроизводит в нужный для нас момент.

– А вам приходится выступать в роли психолога, когда вы стараетесь выполнить запрос читателей?

– Есть такой термин, как библиотерапия. По сути он отражает сущность нашей работы. Мы должны выслушать читателя и помочь ему найти то, что его интересует. Даже если он не знает название книги, автора. В беседе мы выясняем задачи, предпочтения, интересующую тему. И для того, чтобы на этом этапе помочь читателю, сотрудник библиотеки должен обладать эрудицией, знаниями в разных сферах, должен ориентироваться в русской и зарубежной литературе, истории, культуре, философии и, конечно, быть немного психологом.

– И для всего этого необходимо иметь определенный склад характера. Как вы пришли в профессию? Почему именно работа с книгами?

– Я выросла в медицинской семье и всю жизнь хотела быть врачом. Но после школы получила серьезную травму, последствиями которой стал длительный реабилитационный период. Когда появилась возможность учиться, решила поступать на факультет библиографии. Конкурс был огромный, но поступила легко благодаря тому, что всегда любила и много читала.

В сочинской библиотеке проходила практику будучи студенткой, и уже тогда директор пригласил вернуться на работу после окончания института. Вот так я попала в отдел абонемента. Мне нравится работать с людьми, помогать им.

– Вы говорите о том, что с детства любили и много читали. Кто привил вам эту любовь?

– Прозвучит странно, но никто. Папа умер рано, мама воспитывала и поднимала двоих детей одна, много работала; редко читала и старшая сестра. Откуда появилась тяга к чтению – сказать не могу. Но помню, что читала с раннего детства, а так как в то время книг в свободном доступе было мало, бегала в библиотеку и читала там. И эта база знаний, умение ориентироваться в литературе, очень пригодились в работе.

Читаю и сейчас. У меня есть определенные предпочтения в литературе и ловлю себя на мысли, что я читаю медленно. Не умею читать быстро, второпях, по диагонали. Если беру в руки книгу, то могу вернуться на пару страниц назад, перечитать понравившуюся фразу, анализирую. Это уже профессиональный подход к чтению.

– Для вас книги и работа с ними стали делом всей жизни. Как вы относитесь к тому, что все чаще люди предпочитают цифровые технологии?

– Книги, как и печатные каталоги, будут существовать всегда. Даже самые крупные библиотеки – Американского конгресса, наша Публичная библиотека (бывшая Ленинская) – не уходят от этой системы, несмотря на то, что активно внедряют цифровые технологии. Потому что есть специалисты, которые работают только с печатным каталогом и только с печатными книгами.

Мне очень грустно от того, что люди переходят на цифровое чтение. Но считаю, что до тех пор, пока человек пишет, пока существуют книжные издательства, библиотеки и каталоги тоже будут существовать.

Могу сказать, что к нам все чаще приходят читатели, которые возвращаются от электронных книг к классическим, бумажным. Им нужна именно книга.

– Вы можете дать совет родителям, как привить любовь к чтению детям?

– К нам часто приходят родители с просьбой подобрать литературу своим детям. И здесь важно правильно понять, что интересует ребенка, в каком жанре и какого автора ему было бы интересно почитать. Потому что очень часто всего лишь одно произведение может дать толчок, который и приведет к любви к чтению.

Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]



