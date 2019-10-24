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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ К ДЕТЯМ

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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ К ДЕТЯМ
Четверг, Октябрь 24, 2019 - 15:14

Благотворительность зародилась еще в Древней Руси. Она проявлялась в таких делах, как помочь слабому, накормить голодного, подать просящему – эти неписанные правила знали наши предки. В Средние века благотворительность была одним из главных направлений деятельности братств. И сегодня наши современники стараются проявлять уважение и сострадание к ближним. Это подтверждает и практика взаимоотношений Сочинского реабилитационного центра как с благотворительными организациями, так и с частными лицами. В какой бы форме это ни происходило, эту помощь мы всегда принимаем с благодарностью, будь то интересные мастер-классы, пособия для занятий с детьми или адресная помощь конкретным семьям. На этой неделе в центре побывали руководитель следственного отдела по Центральному району Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю Ю.В.Бескровный и его заместитель М.В.Богданович. Гости подарили ребятам конструктор "Лего" "Железная дорога", который будет способствовать развитию коммуникации, а также познавательных и психических возможностей детей.
Остаётся сказать всем, творящим благо: "Низкий вам поклон и искренняя благодарность за ваше сострадание, доброту и внимание к детям, за ваш вклад в развитие благотворительности в стране.
Ольга КОНОНОВИЧ, педагог-организатор.

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