КОНФИГУРАЦИЯ ДИАЛОГА Пятница, Октябрь 25, 2019 - 07:06 Материалы номера В Художественном музее открылась выставка Игоря Максименко и Олега Корчагина Оба художника – Олег Корчагин и Игорь Максименко – работают независимо друг от друга. Но сочинцы, наблюдающие за их творческим движением, наверняка вспомнят, что совместная выставка двух авторов – далеко не первая.

Творческий союз впервые заявил о себе в 1997 году, когда вниманию публики была представлена выставка "Другая оптика". Затем в 2006 году художники завершили работу над проектом "Актуальная филателия", удивив зрителей марками-гигантами, созданными по мотивам полотен из собрания Сочинского художественного музея. Третья совместная выставка состоялась в 2015 году, она носила название "Ритмические параллели" и снова впечатлила масштабностью работ.

Выставка "Конфигурация" – это продолжение диалога двух художников, в котором они выражают свои чувства, эмоции и мысли. И если Олега Корчагина интересует больше человек и показ состояния его души через призму окружающей действительности, то Игорь Максименко представил на выставку более монументальные работы, перекликающиеся с его работой фотографа.

– Мне кажется, что наши работы и у меня, и у Игоря, достаточно активные, – поделился художник Олег Корчагин. – Но на самом деле мы разные: у нас разные подходы, разная техника. У меня в основном холст и масло, у Игоря – более современные материалы, акрил. Мы действительно разные, но эта выставка не спор, – это скорее диалог.

Диалог строится на ярких красках и эмоциях. Здесь новизна работ, представленных впервые, и ретроспекция; цветовая насыщенность и монохромность; реализм и абстракция; спонтанность и скрупулезность. При этом противоположные чувства и подходы отнюдь не создают впечатления дисбаланса. Три музейных зала наполнены работами, которые вызывают эмоции. И это уже диалог зрителя и художника.

Елена НОВИКОВА.



