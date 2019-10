Главная » содержание РАДОСТЬ ПЕДАГОГОВ И ВОСТОРГ ШКОЛЬНИКОВ warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

РАДОСТЬ ПЕДАГОГОВ И ВОСТОРГ ШКОЛЬНИКОВ Пятница, Октябрь 25, 2019 - 07:07 Материалы номера В общеобразовательные учреждения города Сочи и Туапсинского района, где изучается адыгский язык, доставлена большая партия учебных пособий, а также подарки для первоклассников. Этого события в Причерноморской Шапсугии ждали, без всякого преувеличения, многие годы. На замену значительно устаревшим и по форме, и по содержанию учебникам адыгского языка, по которым азы родной словесности изучали несколько поколений детей, пришли совершенно новые – яркие, интересные, богато иллюстрированные, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов – пособия, изданные в республике. Напомним, эта тема и другие острые проблемы обсуждались на недавней встрече руководителя республики с директорами и учителями образовательных учреждений города Сочи, Туапсинского и Успенского районов, где преподают адыгский язык, а также лидерами общественных организаций "Адыгэ Хасэ" Краснодарского края.

В прошлом году первую партию учебников из Майкопа получили школы Туапсинского района. Небольшую часть пособий и учебных материалов, необходимых для занятий на уроках родного языка, удалось издать за счет средств целевого гранта, выделявшегося администрацией Краснодарского края "Адыгэ Хасэ" причерноморских адыгов-шапсугов и общественной организации "Шапсугия". Теперь же, как подчеркнул председатель общественного парламента шапсугов Маджид Чачух, острый дефицит учебных пособий, за небольшим исключением, практически полностью ликвидирован.

– Это очередное наглядное свидетельство повышенного внимания, которое глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, Министерство образования республики и Постпредство Адыгеи в Краснодарском крае уделяют вопросам сохранения родного языка и культуры, развитию системы национального образования, в том числе в городах и районах Краснодарского края, где компактно проживают адыги. У нас еще немало серьезных проблем в данной сфере, но совместными усилиями краевых и республиканских властей, а также нашей организации, педагогов и родительской общественности, уверен, поэтапно их удастся успешно решить.

Вместе с учебными пособиями в школы аулов Хаджико, Большой Кичмай, Агуй-Шапсуга, Псебе и села Георгиевского переданы подарки для первоклашек от главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Яркие и удобные ранцы со всем необходимым для творческих занятий получили все малыши, впервые севшие за парты в этом году. Не остались без приятных сюрпризов и дошколята – специально для них были приготовлены красочные книжки, которые помогут им в изучении родного языка.

