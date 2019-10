Главная » содержание ИНСУЛЬТ МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

ИНСУЛЬТ МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ Пятница, Октябрь 25, 2019 - 07:08 Материалы номера 29 октября во всем мире будет отмечаться День борьбы с инсультом – заболеванием, которое характеризуется острым нарушением мозгового кровообращения: разрывом, спазмом или закупоркой тромбом одного или нескольких сосудов мозга.

Наиболее часто последствиями инсульта являются двигательные нарушения (парезы, параличи) и интеллектуальные расстройства (нарушения памяти, внимания, скорости мыслительных процессов). Этот недуг и по сей день остается одной из главных причин смертности и инвалидности как в мире, так и в России.

По данным ВОЗ, в результате инсульта ежегодно во всем мире умирают 6,7 миллиона человек. На сосудистые заболевания приходится более половины смертей, причем если недавно инсульт встречался в основном у пациентов старше 55–60 лет, то в настоящее время около трети случаев приходится на людей в возрасте 30–40 лет.

Каковы ранние предвестники инсульта? Внезапное онемение или слабость мышц лица, рук, ног, особенно на одной стороне тела. Спутанность сознания, нарушение речи. Внезапное нарушение зрения одного или обоих глаз; нарушение походки, координации, равновесия, головокружение. Резкая головная боль неизвестной причины.

Не игнорируйте эти симптомы, даже если они исчезли. Срочно вызывайте скорую помощь. Именно экстренная медицинская помощь имеет очень важное значение, поскольку некоторые лекарства при лечении инсульта помогают только в тех случаях, когда лечение начато в относительно короткое время после возникновения симптомов.

Факторами риска развития инсульта являются стрессы, колебания атмосферного давления, переутомление, вредные привычки (алкоголь и курение), избыточный вес, сахарный диабет, гиподинамия, повышение холестерина в крови, повышение артериального давления.

