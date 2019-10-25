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НЕДЕТСКИЙ ВОЗРАСТ

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НЕДЕТСКИЙ ВОЗРАСТ
Пятница, Октябрь 25, 2019 - 07:09

Центральной детской библиотеке имени Николая Островского исполнилось 85 лет

Имя Николая Островского было присвоено сочинской детской библиотеке 8 октября 1935 года. И с тех пор Николай Алексеевич принимал активное участие в судьбе храма книг. Благодаря ему библиотека переехала в новое здание на улице Воровского ( сейчас в нем располагается Музей истории города-курорта Сочи). С 2001 года Центральная детская библиотека живет по адресу: Горького, 37.
За свою долгую жизнь библиотека вырастила не одно поколение читателей. Здесь стараются не только привить любовь к добрым книгам, но и проводят с мальчишками и девчонками мастер-классы и разнообразные литературные викторины. Здесь разыгрывают пьесы, громкие чтения с обсуждением прочитанного. На базе библиотеки открыт Клуб детской поэзии "Аистенок", где юные поэты делают свои первые творческие шаги.
Поздравить библиотеку с юбилеем пришли не только юные читатели, их мамы и бабушки, но и творческие коллективы города, а также актеры театра кукол "Саквояж". Праздник получился ярким и запоминающимся, а в финале гостей ждал фейерверк из мишуры и конфетти.
Соб. инф.

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