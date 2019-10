Главная » содержание НЕДЕТСКИЙ ВОЗРАСТ warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_acode.php on line 626. НЕДЕТСКИЙ ВОЗРАСТ Пятница, Октябрь 25, 2019 - 07:09 Материалы номера Центральной детской библиотеке имени Николая Островского исполнилось 85 лет Имя Николая Островского было присвоено сочинской детской библиотеке 8 октября 1935 года. И с тех пор Николай Алексеевич принимал активное участие в судьбе храма книг. Благодаря ему библиотека переехала в новое здание на улице Воровского ( сейчас в нем располагается Музей истории города-курорта Сочи). С 2001 года Центральная детская библиотека живет по адресу: Горького, 37.

За свою долгую жизнь библиотека вырастила не одно поколение читателей. Здесь стараются не только привить любовь к добрым книгам, но и проводят с мальчишками и девчонками мастер-классы и разнообразные литературные викторины. Здесь разыгрывают пьесы, громкие чтения с обсуждением прочитанного. На базе библиотеки открыт Клуб детской поэзии "Аистенок", где юные поэты делают свои первые творческие шаги.

Поздравить библиотеку с юбилеем пришли не только юные читатели, их мамы и бабушки, но и творческие коллективы города, а также актеры театра кукол "Саквояж". Праздник получился ярким и запоминающимся, а в финале гостей ждал фейерверк из мишуры и конфетти.

Соб. инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]



Погода