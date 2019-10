Главная » содержание МФЦ станет больше warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

МФЦ станет больше Пятница, Октябрь 25, 2019 - 08:33 Материалы номера Новые многофункциональные центры "Мои документы" откроются в следующем году в Дагомысе и Имеретинской низменности Сеть многофункциональных центров в нашем городе была организована в 2011 году. К 2015 году на курорте насчитывалось четыре офиса и 102 окна приема-выдачи документов, в том же году Адлерский МФЦ стал победителем всероссийского конкурса и был признан лучшим в стране.По сравнению с прошлым годом, в 2019-м количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых филиалом ГАУ КК "МФЦ Краснодарского края" в городе Сочи, выросло более чем на 100. Количество обращений граждан за девять месяцев текущего года выросло на 50 тысяч по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Вчера мэр Сочи Алексей Копайгородский провел совещание, на котором обсуждались вопросы работы МФЦ Сочи и его взаимодействия с отраслевыми подразделениями городской администрации. Руководитель филиала в городе Сочи Сергей Лапин рассказал, что средняя нагрузка на одно окно в Сочи составляет 1924 обращения в месяц, а это значит, что каждый сотрудник принимает в работу 28-29 дел ежедневно. Эта нагрузка – одна из самых высоких в крае.

– Большинство граждан довольны качеством предоставляемых услуг, но есть и жалобы. В основном они связаны с несвоевременным предоставлением услуги, техническими ошибками в готовых результатах. Иногда есть задержки по срокам исполнения услуг органами-исполнителями, – пояснил Сергей Лапин.

Глава города Алексей Копайгородский поинтересовался порядком работы в МФЦ с льготными категориями граждан. На сегодняшний день это тринадцать различных категорий. Чаще всего за той или иной услугой в центры "Мои документы" обращаются ветераны труда и ветераны боевых действий, инвалиды 1 и 2 группы, пожилые граждане и родители детей, не достигших трех лет. Все они имеют возможность получить консультацию, сдать документы или узнать результат выполнения государственной или муниципальной услуги вне очереди.

Для решения существующих проблем в Сочи активно налаживается межведомственное взаимодействие с органами исполнительной власти. В частности, с учетом загруженности действующих офисов и снятия социальной напряженности в крае прорабатывается вопрос открытия в следующем году двух новых офисов – в Дагомысе и Имеретинской низменности.

– Мы надеемся, что открытие новых офисов повысит удобство для заявителей как с точки зрения снижения времени ожидания, так и с точки зрения транспортной доступности, – подчеркнул мэр Сочи Алексей Копайгородский. Анна МАРТЫНОВА.



