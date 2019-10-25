Рекламу – в рамки закона

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344 протокола о незаконном размещении рекламно-информационных материалов было составлено в ходе рейдовых мероприятий специалистами управления административной инспекции администрации города Сочи за последние два месяца. Всего же с начала 2019 года таких административных нарушений выявили свыше полутора тысяч.
Все, разумеется, слышали избитую фразу: "реклама – двигатель торговли", в век рыночной экономики в представлении своего товара или услуги ничего плохо нет. Другое дело – когда это представление слишком навязчиво и ведется с нарушением градостроительных норм и правил.
Наружная реклама является неотъемлемой частью современного города, его повседневной реальностью. И может быть как эстетичной и полезной, так и погубить архитектурный облик улицы или целого микрорайона. И если крупные компании стараются вписать свою рекламу в городскую среду, то малый бизнес зачастую заявляет о себе по принципу "кто во что горазд", размещая рекламно-информационный материал на фасадах домов, магазинов, на опорах уличного освещения, заборах и даже на памятниках архитектуры. В итоге городское пространство заполняется визуальным мусором, который режет глаз и вызывает негатив.
В Сочи все действия предпринимателей в части размещения рекламно-информационных материалов четко регламентируются Правилами, а также обязательны к согласованию с департаментом оформления и дизайна городской среды администрации города Сочи и МКУ "Комитетом по наружной рекламе". Но не все это соблюдают.
– В рамках подготовки к проведению саммита и экономического форума "Россия – Африка" управлением административной инспекции администрации города Сочи была усилена работа в части приведения объектов к единому архитектурному облику. Инспекторами были обследованы улицы Адлерского района, а также гостевые маршруты Хосты и Центра, составлены протоколы об административных нарушениях в части несанкционированной рекламной информации. По итогам работы составлено 120 протоколов в Центральном районе, 111 – в Хостинском, 57 – в Адлерском и 56 – в Лазаревском, – рассказал начальник управления административной инспекции администрации города Сочи Константин Петров. – Основной упор сейчас делается на профилактическую работу. Большинство, конечно, неохотно убирает незаконные баннеры, наклейки, растяжки, но есть и такие, кто устраняет нарушения оперативно, не дожидаясь составления протокола. Кстати, очень часто на улице мы ловим нарушителей практически за руку. Обычно это те, кто расклеивает объявления о продаже или покупке квартир, услуг по мелкому ремонту на опорах уличного освещения или парковой мебели. При этом во всех районах присутствуют бесплатные доски для частных объявлений граждан.
Елена ЕРМАКОВА.
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