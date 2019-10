Главная » содержание Рекламу – в рамки закона warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_acode.php on line 626. Рекламу – в рамки закона Пятница, Октябрь 25, 2019 - 08:35 Материалы номера 344 протокола о незаконном размещении рекламно-информационных материалов было составлено в ходе рейдовых мероприятий специалистами управления административной инспекции администрации города Сочи за последние два месяца. Всего же с начала 2019 года таких административных нарушений выявили свыше полутора тысяч.

Все, разумеется, слышали избитую фразу: "реклама – двигатель торговли", в век рыночной экономики в представлении своего товара или услуги ничего плохо нет. Другое дело – когда это представление слишком навязчиво и ведется с нарушением градостроительных норм и правил.

Наружная реклама является неотъемлемой частью современного города, его повседневной реальностью. И может быть как эстетичной и полезной, так и погубить архитектурный облик улицы или целого микрорайона. И если крупные компании стараются вписать свою рекламу в городскую среду, то малый бизнес зачастую заявляет о себе по принципу "кто во что горазд", размещая рекламно-информационный материал на фасадах домов, магазинов, на опорах уличного освещения, заборах и даже на памятниках архитектуры. В итоге городское пространство заполняется визуальным мусором, который режет глаз и вызывает негатив.

В Сочи все действия предпринимателей в части размещения рекламно-информационных материалов четко регламентируются Правилами, а также обязательны к согласованию с департаментом оформления и дизайна городской среды администрации города Сочи и МКУ "Комитетом по наружной рекламе". Но не все это соблюдают.

– В рамках подготовки к проведению саммита и экономического форума "Россия – Африка" управлением административной инспекции администрации города Сочи была усилена работа в части приведения объектов к единому архитектурному облику. Инспекторами были обследованы улицы Адлерского района, а также гостевые маршруты Хосты и Центра, составлены протоколы об административных нарушениях в части несанкционированной рекламной информации. По итогам работы составлено 120 протоколов в Центральном районе, 111 – в Хостинском, 57 – в Адлерском и 56 – в Лазаревском, – рассказал начальник управления административной инспекции администрации города Сочи Константин Петров. – Основной упор сейчас делается на профилактическую работу. Большинство, конечно, неохотно убирает незаконные баннеры, наклейки, растяжки, но есть и такие, кто устраняет нарушения оперативно, не дожидаясь составления протокола. Кстати, очень часто на улице мы ловим нарушителей практически за руку. Обычно это те, кто расклеивает объявления о продаже или покупке квартир, услуг по мелкому ремонту на опорах уличного освещения или парковой мебели. При этом во всех районах присутствуют бесплатные доски для частных объявлений граждан. Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]



