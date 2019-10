Главная » содержание Континент в гостях у Сочи warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

Континент в гостях у Сочи Пятница, Октябрь 25, 2019 - 08:45 Материалы номера Саммит и экономический форум "Россия – Африка" завершаются в Сочи. Наш город открыли для себя представители почти всех стран Африканского континента.

– Столь масштабное мероприятие не имеет аналогов в богатой истории российско-африканских отношений, – подчеркнул Президент России Владимир Путин. – Представители государственных ведомств, деловых и экспертных кругов наших стран встретились в Сочи, чтобы обсудить текущее состояние и перспективы сотрудничества.

У курорта своя яркая история культурных и общественных связей с государствами Африканского континента. В 1962 году Сочи посещал Папа и Патриарх всей Африки и Александрии Николай VI. В уникальной экспозиции сада-музея "Древо Дружбы" хранятся многие африканские реликвии. Например, яйцо страуса с землей государства Сомали, шкатулка из Зимбабве, выполненная из редкой породы акации и украшенная иглами дикобраза, королевство Бенин представлено вышивкой, в узорах которой зашифрован список правящих династий. В первый день работы саммита "Россия – Африка" жены лидеров десяти стран Африканского континента: Габон, Кот-д'Ивуар, Маврикий, Экваториальная Гвинея, Ангола, Мали, Ливия, Нигерия, Коморские острова – и сопровождающие их лица осмотрели природные и архитектурные достопримечательности Сочи.

Высокие гости побывали в парке "Дендрарий" и на вилле "Надежда", в которой сейчас размещена мемориальная экспозиция, посвященная жизни и творчеству основателя парка Сергея Худекова и истории балета. Здесь в камерной обстановке для них организовали концерт, в котором звучали классические оперные арии.

В Музее истории Сочи живой интерес супруги лидеров африканских стран проявили к макету Ахштырской пещеры – одной из первых стоянок человека на территории Сочи, а также истории возникновения и предназначению кавказских мегалитов – дольменов, задавали вопросы о природе и животном мире региона. С большим уважением гости отнеслись к эпохе Великой Отечественной войны и вкладу Сочи в дело восстановления раненых бойцов Красной Армии, за что наш город награжден орденом Отечественной войны I степени.

В Зимнем театре делегация ознакомилась с историческими интерьерами. Жены лидеров стран Африканского континента были приятно удивлены выставке "Африка", развернувшейся в фойе Зимнего театра. Вчера супруги глав африканских государств продолжили знакомство с инфраструктурой лыжных курортов в горном кластере Сочи. Анна МАРТЫНОВА.



