КОМПЛЕКСНО. СИСТЕМНО. НА ПЕРСПЕКТИВУ Пятница, Ноябрь 1, 2019 - 08:33 Материалы номера На минувшей неделе мэр Сочи Алексей Копайгородский дважды побывал в Лазаревском районе. В четверг новый градоначальник встретился с жителями Головинки, а в субботу провел уже второй за полтора месяца своей работы прием граждан в поселке Лазаревское. Подробности – в репортаже "НС". Внимание городских властей к северному району Сочи, первым встречающему гостей, будет самым пристальным, пообещал руководитель муниципалитета. 24 октября в сопровождении председателя Городского Собрания Сочи Виктора Филонова и главы администрации Лазаревского района Олега Бурлева мэр Сочи побывал в Головинке.

Место это традиционно популярное у отдыхающих, поэтому здесь необходимо всячески развивать данное направление, подчеркнул Алексей Копайгородский. Разрабатываемая концепция развития поселка должна всесторонне учитывать туристический потенциал поселка, а он достаточно большой. Думать нужно комплексно, системно, на перспективу, убежден он. Мэр осмотрел знаковый историко-культурный объект – Тюльпанное дерево, которому, как подчеркнул глава, необходимо уделять особое внимание, прошелся по береговой полосе.

Градоначальник побывал в питомнике сельхозфирмы "Победа", где выращивают и перерабатывают собственную продукцию – в частности, киви, распорядился оказать помощь в ремонте и реконструкции очистных сооружений, обслуживающих поселок. Преобразования коснутся и школы №78. Власти окажут помощь в демонтаже недостроенного корпуса образовательного учреждения. Его начали возводить в конце 80-х, но из-за отсутствия финансирования важный объект был "заморожен". Мэр поручил также проработать вопрос о строительстве здесь современного многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса.

Вопросы дальнейшего развития и благоустройства Головинки руководитель муниципалитета обсудил с жителями на сходе граждан. Проблем в поселке немало, каждая обозначенная тема взята властями на особый контроль.

В субботу, 26 октября, помимо традиционного приема сочинцев по личным вопросам, в администрации района Алексей Копайгородский провел ряд встреч. Все – по итогам схода в Головинке. Как и обещал, мэр побывал на улице Мостовой. Жители многоквартирных домов пожаловались градоначальнику на отсутствие канализации. Есть здесь и другие проблемы. Темы значимые, актуальные – глава курорта дал необходимые распоряжения.

Вопросы перспективного развития поселка, а также непосредственно улицы Линейной, ведущей к Тюльпанному дереву, Алексей Копайгородский обсудил с членами инициативной группы, представляющей интересы местных жителей. Люди обеспокоены масштабами длящегося уже больше десяти лет строительства, попросили городские власти защитить их права.

Большой круг проблем, волнующих сочинцев, был рассмотрен в ходе приема граждан. На встречу с мэром записались почти сорок человек. География населенных пунктов, откуда приехали "ходоки", – обширная: Дагомыс, Лоо, Уч-Дере, Горный Воздух, Вардане, Нижняя Хобза, Головинка, Солоники, Лазаревское, Аше, Шхафит, Макопсе, Магри.

Подобного рода встречи, в ходе которых руководство муниципалитета ведет открытый и доверительный диалог с населением, позволяют главе курорта и его заместителям быть в курсе самых острых проблем, волнующих горожан, в постоянном режиме лично оценивать эффективность работы структурных подразделений администрации не только в центральной части муниципалитета, но и на его окраинах.

Больные темы, высказываемые людьми, самые разные: вопросы газификации населенных пунктов, ремонт дорог и уличного освещения, отсутствие канализации и берегозащитных сооружений, нехватка детских и спортивных площадок, благоустройство парков и скверов, проблемы ведомственных общежитий и аварийного жилья, вопросы хаотичной застройки, угрожающей зеленой зоне района, сложности оформления земельных участков, споры хозяйствующих субъектов – всего не перечислить.

Мэру, глубоко погружающемуся в каждую тему, приходится серьезно заниматься сложнейшими хозяйственными вопросами, вникать в частные юридические коллизии, быть неким третейским судьей в бытовых конфликтах – круг проблем, с которыми люди приходят на субботние приемы, как правило, самый обширный. Одним словом, полезной информации из первых рук – что и где происходит – у руководства города всегда хватает, в работу приходится включаться сразу. Многие вопросы решаются здесь же, на месте, по другим – принимаются конкретные решения, определяются сроки выполнения и ответственные. Каждую проблему, обозначенную простыми жителями района или активистами-общественниками, мэр берет под личный контроль. Анзор НИБО.



