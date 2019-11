Главная » содержание Мамайка: в приоритете решение социальных проблем warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

Мамайка: в приоритете решение социальных проблем Пятница, Ноябрь 1, 2019 - 08:40 Материалы номера Глава города Алексей Копайгородский проинспектировал Мамайку – микрорайон, остро нуждающийся в решении социальных проблем. Начальная школа-детский сад №80 – единственное образовательное учреждение в микрорайоне, где проживает несколько десятков тысяч человек. К середине ноября здесь будут завершены работы по капитальному ремонту подпорной стены, которая из-за нарушения отведения грунтовых вод требовала серьезного подхода.

Однако подпорная стена – далеко не единственная проблема образовательного учреждения. Территории детского сада, который посещают 325 дошколят и 150 детей, обучающихся в начальной школе, требуется новое асфальтовое покрытие. Глава города дал поручение решить эту проблему и привести территорию в надлежащее состояние.

Так как микрорайон Мамайка остро нуждается в строительстве школ и детских садов, будет рассмотрена возможность возведения на территории детского сада №80 пристройки. Площадь земельного участка это позволяет, но нужно учесть его сложный рельеф и проработать концепцию размещения прогулочных зон для детей.

– Работая с социальными объектами – школами, детскими садами, – мы должны внедрять комплексный подход – учитывать, какие работы необходимо выполнить, чтобы пребывание детей на территории учреждения было безопасным. И этому вопросу нужно всегда уделять особое внимание, – подытожил Алексей Копайгородский.

Активными участниками обхода стали ТОСовцы, знающие все болевые точки микрорайона. Рассказывая о проблемах Мамайки, активные жители показали непарадную часть набережной реки Псахе – ту ее зону, что не была реконструирована.

Пройдясь по набережной, Алексей Копайгородский дал распоряжение проработать вопрос по включению этой территории в программу "Формирование комфортной городской среды". А пока необходимо провести здесь субботник и очистить набережную от растительности и сухостоя. Город выделит для этих целей технику, но к работе должны подключиться и жители микрорайона, готовые принять участие в субботнике.

– В микрорайоне, где только набережная является прогулочной зоной и нет ни одного сквера или парка, необходимо содержать ее в полном порядке, – подчеркнул глава города.

Еще одной проблемой микрорайона является жилищный комплекс "Ямайка". Два корпуса долгостроя заселены, но уже 10 лет жители этих домов отапливают квартиры с помощью электричества. Инициативная группа "Ямайки" обратилась к мэру с просьбой помочь решить вопрос подключения домов к отоплению, а также увеличению мощности электроэнергии. По поручению главы города уже в ближайшие дни будет выработан алгоритм, который позволит помочь людям в решении этих проблем.

Много вопросов вызывает строящийся жилищный комплекс "Фазотрон". Здесь параллельно со строительством ведется снос корпуса бывшего санатория "Фазотрон". Демонтаж здания был начат несколько месяцев назад, а затем заморожен. Сейчас полуразрушенный корпус не только портит вид дороги, ведущей к морю, но и представляет опасность.

Помимо этого, в ближайшие дни будет проведено совещание по вопросу автомобильного движения на улице Анапской. Транспортный коллапс, возникающий здесь в час-пик, можно разрешить путем организации выезда на федеральную трассу. Но у этого вопроса среди местного населения есть как сторонники, так и противники. Власти города совместно с ГИБДД и другими ответственными ведомствами, выслушав все стороны конфликта, примут решение по данной теме.

В завершение обхода микрорайона Алексей Копайгородский обратился к ТОСовцам с просьбой подключиться к поиску свободных земельных участков на Мамайке. Далее будет проведена оценка этих участков и рассмотрена возможность строительства на них социальных объектов – школ и детских садов. Елена НОВИКОВА.



