С перспективой роста Пятница, Ноябрь 1, 2019 - 08:45 Материалы номера Алексей Копайгородский оценил работу сочинских медиков Продолжая знакомство с социальной инфраструктурой Сочи, глава города Алексей Копайгородский посетил городскую больницу №4 – самое крупное многопрофильное медицинское учреждение курорта.

Ежедневно в экстренное приемное отделение клиники обращается более 300 пациентов, около 150 человек – в участковую поликлинику. Всего на базе 24 клинических отделений больницы ежегодно проходят лечение более 30 тысяч человек, трети из них выполняются операции.

Помимо планового лечения, в 4-й городской больнице успешно оказывают помощь экстренным пациентам, в том числе с инфарктами и инсультами. Для организации четкой и слаженной работы по этому направлению в больнице создан Региональный сосудистый центр.

– В Центре в течение нескольких минут проводится обследование пациента – выполняется коронарография, далее назначается лечение, в случае необходимости устанавливается стент, – рассказал главный врач ГБ №4 Игорь Лукьянченко.

Городская больница №4 – единственное медучреждение на курорте, располагающее рентгенэндоваскулярной операционной (на снимке внизу). Здесь хирургические вмешательства пациентам с различными сосудистыми патологиями (в том числе с инфарктами и инсультами) выполняются с помощью малоинвазивных методик, то есть через небольшие проколы. Только в этом году рентгенэндоваскулярные хирурги клиники выполнили 1700 исследований и более 500 операций при остром инфаркте.

– На сегодняшний день больница оснащена современным оборудованием, которое позволяет решать сложные клинические задачи, – подчеркнул глава города Алексей Копайгородский. – Но еще более важно, что коллектив больницы – это специалисты, которые успешно на нем работают, поддерживая здоровье сочинцев.

Помимо Регионального сосудистого центра главе города была продемонстрирована вертолетная площадка. Из Сочи в краевую столицу пациенты вертолетом санитарной авиации доставляются за 40 минут. При этом опыт взаимодействия краевых клиник и сочинской больницы во многом уникален, поскольку санавиация работает по принципу "крыша в крышу". Ежедневно на вертолетной площадке совершается 3-4 посадки вертолета, который транспортирует пациентов как из ГБ №4, так и других лечебных учреждений Сочи.

Как подчеркнул главный врач больницы Игорь Лукьянченко, клиника продолжает расти и развиваться: в ближайшей перспективе намечена модернизация Регионального сосудистого центра. Благодаря поддержке краевого министерства здравоохранения уже начались поставки дополнительного оборудования, которое позволит оказывать помощь еще на более современном уровне.

В свою очередь Алексей Копайгородский пообещал помочь решить проблему со стихийной парковкой такси напротив центрального входа в клинику. Ежедневно в приемное отделение больницы бригады скорой помощи доставляют порядка 70 пациентов и оперативной работе санитарного транспорта ничего не должно препятствовать. Елена НОВИКОВА.



