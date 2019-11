Главная » содержание Мацеста – наше достояние warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

Мацеста – наше достояние Пятница, Ноябрь 1, 2019 - 08:55 Материалы номера Возрождение былой популярности мацестинских ванн мэр Сочи Алексей Копайгородский обсудил на днях с генеральным директором БФО "Мацеста" Еленой Даутовой БФО "Мацеста" в этом году отметило 117-й день рождения. Первый анализ сероводородной воды мацестинского месторождения был произведен в 1886 году известным российским химиком Генрихом Васильевичем Струве. Период наибольшего спроса на "огненную воду" пришелся на советский период: глава государства Иосиф Сталин страдал заболеваниями суставов и поправлял здоровье на Мацесте.

Коллектив БФО "Мацеста" бережно относится к историческому наследию, сохраняя его для потомков. Ванны пациенты принимают в исторических интерьерах четвертого ванного здания, указ о строительстве которого Иосиф Сталин подписал в 1940-м году.

– В 1940-м году здание было именно таким, каким вы его видите сегодня. Это памятник архитектуры и культурно-исторического наследия, которое мы сохраняем и поддерживаем, – рассказала генеральный директор БФО "Мацеста" Елена Даутова. – Здесь 120 ванных установок. После приема мацестинских процедур пациенты отдыхают в просторном холле и пьют столовую минеральную воду Пластунского месторождения. Именно эту воду мы поставляем в городские бюветы. Питьевая минеральная вода эффективно дополняет курс сероводородной, радоновой или йодобромной мацестинской бальнеотерапии, способствует лечению заболеваний желудочно-кишечного тракта и делает наш курорт по настоящему многопрофильным.

В наши дни "Мацеста" по-прежнему является одной из самых концентрированных сульфидных вод мира, эффект от применения которой способствует лечению более чем 1500 заболеваний.

Сейчас бальнеологический курорт "Мацеста" ежедневно отпускает до 1500 процедур. Большинство потребителей – отдыхающие в санаториях и курсовочники из всех регионов страны и из-за рубежа. Сочинцев среди общего числа пациентов не более двух процентов. В цифрах это два с половиной человека в день.

– Лечебно-оздоровительную реабилитацию нужно интегрировать в городские поликлиники. Сочинцы, желающие пройти курс мацестинских процедур, не должны сталкиваться с бюрократическими препонами. Жить здесь и не иметь возможности пользоваться местными лечебными источниками – социальная несправедливость, которую необходимо исправить, – подчеркнул Алексей Копайгородский.

Согласитесь, здорово, если в районной поликлинике наряду с таблетками и инъекциями врачи будут назначать сочинцам бальнеопроцедуры. Назначение бальнеопроцедур БФО "Мацеста" в городских поликлиниках активно обсуждалось на недавней научной конференции по развитию бальнеологии, состоявшейся в Сочи.

Социальная программа, по которой направление на процедуры горожане смогут получить у своего участкового терапевта, сейчас разрабатывается. При этом обследование, которое обязательно необходимо пройти перед началом курса мацестинских ванн, можно будет пройти по полису ОМС. А на сами процедуры для всех жителей Краснодарского края действует скидка. Скидочная система применяется БФО "Мацеста" и для широкого спектра льготников.

Пока же "Мацеста" становится еще доступнее в буквальном смысле слова. В 2019 году началась реализация проекта по созданию сквера "Мацеста" и реконструкции набережной реки. Два этапа из трех уже завершены.

– У основного здания водолечебницы мы видим еще не благоустроенную часть набережной Мацесты. Этот участок входит в проект реконструкции мацестинской набережной по федеральной программе "Комфортная городская среда" и будет реализован в 2020 году. УКС ведет проектирование, дизайн-проект будет выполнен в той же концепции, что и предыдущие два этапа реконструкции, – рассказал глава администрации Хостинского района Сочи Павел Клопотовский.

Это означает, что к июню-июлю можно будет гулять пешком от ванного комплекса до Курортного проспекта, а при желании – и далее по городскому терренкуру, эффективно совмещая бальнеолечение и оздоровительные прогулки у реки и вдоль моря, ведь в сочи лечит сама природа. Анна МАРТЫНОВА.



