ПРАЗДНИК – ПО-СПОРТИВНОМУ Среда, Декабрь 4, 2019 - 07:43 Материалы номера На своем очередном собрании члены совета территориального общественного самоуправления микрорайона Гагаринский Центрального района Сочи решили: "Проведем День инвалида по-спортивному!". И праздник получился интересный, веселый, приятный. Приятный, естественно, в первую очередь для победителей и призеров соревнований. Впрочем, без поощрительных наград, а также горячего краснодарского чая и сдобных ванильных булочек в это довольно хмурое утро не остался никто.

Мини-спартакиада началась на недавно обновленной детско-спортивной площадке, где теперь установлены баскетбольные щиты. Здесь прошли состязания на точность попадания мячом в баскетбольное кольцо. К удивлению многих, женщины оказались точнее мужчин и удостоились первых двух мест; их заняли Сусанна Хачатрян и Светлана Сигидова. Третий результат показал Виктор Цуркан.

А самым захватывающим получился турнир по дартсу (метанию дротиков в цель). Здесь собралось наибольшее число участников, и многие из них продемонстрировали основательную подготовку, что отметил судья турнира, председатель совета ТОС "Гагаринский" Игорь Виноградский. Долгое время, набрав 89 очков, лидировала Евгения Тычинская, и все же более высокий результат, 94 очка, сумела показать Сусанна Хачатрян. Они и заняли первое и второе места. Виктор Цуркан – на третьей позиции.

– Конечно, все стремились оказаться в числе сильнейших, – сказала Евгения Тычинская, – так что борьба шла упорная. Но главное, думаю, в том, что мы – коллектив! Мы регулярно собираемся и под началом совета ТОС организуем такие мероприятия – и спортивные, и культурные. Это здорово!

В заключение состоялось награждение победителей и призеров. Они удостоены медалей и грамот.

