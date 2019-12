Главная » содержание К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_acode.php on line 626. К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ Четверг, Декабрь 5, 2019 - 16:47 Материалы номера Прокуратура Адлерского района г. Сочи сообщает о практике прокурорского надзора Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день государства – члены ООН информируют общественность о национальных мерах по противодействию коррупции.

В целях противодействия коррупции прокуратурой Адлерского района г. Сочи реализуется ряд мер, направленных на выявление и пресечения правонарушений в данной сфере.Особое внимание в данной сфере надзорной деятельности уделяется обращениям и заявлениям граждан, содержащим сведения о совершении должностными лицами органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных органов должностных преступлений, проводятся проверки в рассматриваемой сфере: по вопросам противодействия преступлениям и правонарушениям коррупционной направленности в сфере здравоохранения, образования, культуры и жилищно-коммунального законодательства; соблюдения установленных антикоррупционным законодательством обязанностей, запретов и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими в органах местного самоуправления, в службе судебных приставов, в государственных казенных учреждениях, в том числе законности нормативных правовых актов в указанной сфере.

В целях совершенствования работы с обращениями граждан на стенде в холле прокуратуры Адлерского района г.Сочи для граждан представлен наглядный информационный материал профилактики коррупционных правонарушений, где разъяснен порядок обращения населением по известным гражданам фактам коррупции и иных противоправных действиях должностных лиц.

В истекшем периоде 2019 года прокуратурой района пристальное внимание уделялось наиболее подверженным коррупционным рискам правоотношениям, таких как государственные и муниципальные закупки, сферы ЖКХ и охраны здоровья граждан.

Так в ходе проверки медицинских учреждений района по исполнению ими обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», во всех медучреждениях Адлерского района г. Сочи выявлены нарушений антикоррупционного законодательства. Так, разработанные учреждениями планы по противодействию коррупции носили формальный характер, порою предусматривали мероприятия, не имевшие отношения к таковым, а также не содержали мероприяий, направленных на недопущение фактов коррупции в закупочной сфере.

Также прокуратурой района выявлен факт неправомерных действий со стороны ресурсоснабжающей организации, выразившийся в том, что вопреки установленных законом правил необоснованно с целью неосновательного обогащения проводилась проверка хозяйствующего субъекта, повлекшая приостановление его деятельности из-за полного ограничения электроснабжения, восстановленное лишь после вмешательства прокуратуры района.

Кроме того, в 2о19 году в ходе проведенной прокуратурой района проверки реализации муниципальной программы г. Сочи «Развитие отрасли «Культура», утвержденной постановлением главы г. Сочи от 01.12.2015 № 3381, выявлены факты хищения подрядчиком бюджетных средств на сумму свыше 300 тыс. рублей.

Поводом для проверки послужил выявленный прокуратурой района факт нарушения сроков выполнения работ по муниципальному контракту и расторжения его по соглашению сторон.

Установлено, что заказчиком разработана ненадлежащего качества проектно-сметная документация, повлекшая за собой уменьшение объема работ и впоследствии расторжение контракта при ремонте музея истории Адлерского района г. Сочи.

Подрядчиком, которым является индивидуальный предприниматель М., представлены акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения о выполнении огнезащитной обработки чердачных конструкций и ремонта фасада здания.

Материалы прокурорской проверки в порядке ст.37 УПК РФ направлены в органы предварительного расследования для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности по факту мошенничества.

По результатам проверки, проведенной органами предварительного расследования в порядке ст.ст.144-144 УПК РФ, 30.10.2019 возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ.

В истекшем периоде 2019 года особое внимание уделялось вопросам противодействия коррупции в деятельности юридических лиц при соблюдении правил сообщения работодателями о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, по результатам чего прокуратурой района выявлены нарушения в 3 образовательных организацияхрайона, по результатам чего 3 должностных лицапривлечены к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ с назначением им наказаний в виде административных штрафов.

Прокуратурой района работа в данном направлении продолжается. Заместитель прокурора А.С. Хисматов. login to post comments ]



Погода