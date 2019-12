Главная » содержание Добро не имеет границ warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_acode.php on line 626. Добро не имеет границ Суббота, Декабрь 7, 2019 - 08:33 Материалы номера В Сочи подвели итоги Всероссийского конкурса волонтерских проектов "Доброволец России" Во Всемирный день волонтера в Сочи завершился Международный форум добровольцев, который объединил около 7,5 тысячи участников из более чем ста стран мира. В последний день работы форума на площадку его проведения в Главном медиацентре Сочи прибыл Президент РФ Владимир Путин. Глава государства встретился с лидерами добровольческого движения. Руководители социальных проектов и некоммерческих организаций представили свои предложения по развитию различных сфер добровольчества в России.

Завершился Международный форум добровольцев торжественной церемонией награждения победителей Всероссийского конкурса "Доброволец России-2019" в ледовом дворце "Шайба" Олимпийского парка Сочи.

Конкурс проходит в третий раз, и впервые местом его проведения выбран Сочи – город, где возродилось добровольческое движение. Именно в Сочи во время Олимпиады 2014 года был дан мощный толчок к развитию волонтерского движения в стране, а сейчас, всего через пять лет, количество волонтеров в России составляет более 15 миллионов человек!

В этом году ресурсный центр FORWARD Сочинского государственного университета одержал уверенную победу в конкурсной номинации "Лучший волонтерский центр" и получил президентский грант.

Это крупнейший вузовский волонтерский центр России. К XXII Олимпийским и XI Паралимпийским зимним играм в Сочи волонтерским центром СГУ было подготовлено около 7000 олимпийских и городских волонтеров. Всего 1339 студентов и 54 преподавателя СГУ отработали более 25000 смен на Олимпийских играх.

В 2015 году FORWARD стал волонтерским центром Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Центром были подготовлены 1296 добровольцев более чем по 20 направлениям волонтерской деятельности, которые обслуживали матчи ЧМ-2018 на стадионе "Фишт". Сейчас невозможно представить какое либо городское культурно-массовое, социально значимое, экологическое, гражданско-патриотическое мероприятие без участия волонтеров СГУ.

– Своим опытом мы готовы поделиться. Для этого мы создали проект "Обучение событийных волонтёров Краснодарского края". В течение следующего года мы будем ездить во все 44 муниципалитета края, проводить тренинги по общим компетенциям и по кодексу волонтёров. Мы расскажем студентам, что волонтёрство развивает soft skills, умение коммуницировать с людьми, способствует повышению уровня знания английского языка, помогает стать лидером. В будущем все эти качества помогут при трудоустройстве, – поделился планами руководитель центра FORWARD Сергей Черемшанов.

Все лауреаты конкурса "Доброволец России-2019" получили президентские гранты в размере до 2 миллионов рублей на развитие своих инициатив. Всего на конкурс в 2019 году было подано более 28 тысяч проектов, в реализации которых задействованы более 560 тысяч человек. Номинации охватывают все направления волонтёрской деятельности, авторы лучших социальных инициатив получат административную, информационную, ресурсную и финансовую поддержку.

– Волонтёрство важно всегда и везде, но в наше время особенно, потому что мы переживаем период бурного развития, новой технологической революции. Кажется, что машина может полностью заменить человека во всём. Искусственный интеллект в чём-то может быть эффективнее, но в нём нет того, что присуще человеку, – сердца, души, сострадания. А у всех вас это наиболее ярко выражено, что представляет особую ценность. Это и есть фундамент существования всего человечества, – поздравил участников форума Президент РФ Владимир Путин.

Глава государства сделал неожиданный подарок для всех волонтёров и объявил об увеличении грантового фонда следующего конкурса "Доброволец России" в 2 раза – до 90 миллионов рублей. Празднование Всемирного дня добровольца продолжилось концертом. Анна МАРТЫНОВА. login to post comments ]



Погода