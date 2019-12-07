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ПОДАРКИ ОТ КРАСНОГО КРЕСТА

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ПОДАРКИ ОТ КРАСНОГО КРЕСТА
Суббота, Декабрь 7, 2019 - 07:35

В преддверии новогодних праздников сочинское отделение Красного Креста провело благотворительную акцию по сбору подарков для детей Луганской и Донецкой областей. Откликнулись как организации города, так и горожане, подготовившие игрушки и канцелярские принадлежности.
– Красный Крест стал пунктом сбора, – рассказала председатель организации Ирина Красовская. – Приносили канцелярию, развивающие детские игры, краски, фломастеры, книги, раскраски, конструкторы, игрушки. То есть все то, что мы подарили бы своему ребенку. Не принимались мягкие игрушки и товары с ограниченным сроком хранения (конфеты и другие сладости).
Подобная акция была проведена не впервые. Ранее сочинцы уже принимали активное участие по сбору гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой областей, а также для Крымска, перенесшего серьезное подтопление.
– Подарки для детей принимались до 6 декабря, – пояснил начальник управления социальной политики администрации Сочи Александр Митников. – Сейчас сотрудники Красного Креста и волонтеры начинают формировать коробки для пересылки, которые будут переданы в Краснодар и уже оттуда колонной отправятся к месту назначения.
Елена НОВИКОВА.

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