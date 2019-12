Главная » содержание ПОДАРКИ ОТ КРАСНОГО КРЕСТА warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_acode.php on line 626. ПОДАРКИ ОТ КРАСНОГО КРЕСТА Суббота, Декабрь 7, 2019 - 07:35 Материалы номера В преддверии новогодних праздников сочинское отделение Красного Креста провело благотворительную акцию по сбору подарков для детей Луганской и Донецкой областей. Откликнулись как организации города, так и горожане, подготовившие игрушки и канцелярские принадлежности.

– Красный Крест стал пунктом сбора, – рассказала председатель организации Ирина Красовская. – Приносили канцелярию, развивающие детские игры, краски, фломастеры, книги, раскраски, конструкторы, игрушки. То есть все то, что мы подарили бы своему ребенку. Не принимались мягкие игрушки и товары с ограниченным сроком хранения (конфеты и другие сладости).

Подобная акция была проведена не впервые. Ранее сочинцы уже принимали активное участие по сбору гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой областей, а также для Крымска, перенесшего серьезное подтопление.

– Подарки для детей принимались до 6 декабря, – пояснил начальник управления социальной политики администрации Сочи Александр Митников. – Сейчас сотрудники Красного Креста и волонтеры начинают формировать коробки для пересылки, которые будут переданы в Краснодар и уже оттуда колонной отправятся к месту назначения.

Елена НОВИКОВА. login to post comments ]



Погода