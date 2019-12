Главная » содержание Фотокадры решают все? warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

Фотокадры решают все? Среда, Декабрь 11, 2019 - 08:33 Материалы номера Как уживаются рядом новый вид туризма и соседи по планете Сегодня отмечается Международный день гор. В России горы и возвышенности располагаются в 43 субъектах Федерации и покрывают более половины территории страны. Среди любимых горнолыжных и альпинистских зон одно из первых мест занимает Кавказ. В Сочи горы являются неотъемлемой и многочисленной частью местных пейзажей. Летом туристы спешат за многоцветьем альпийских лугов, осенью окружающие леса пестрят оттенками желтого, багряного и пурпурного, зимой открываются склоны для любителей активного отдыха. И во все времена года пейзажи сочинской природы получаются впечатляющими.

И, конечно, многим хочется остановить прекрасное мгновенье, оставить его у себя на стене или страничке в соцсети на память. Тем более что люди сегодня живут в условиях жесточайшей конкуренции, когда трудно заявить о себе, и многие стараются сделать это как можно более эффектно. Причем это не просто развлечение, но и способ самоутвердиться. Кадры решают если не все, то многое.

Нам известен случай, когда девушка сфотографировалась на фоне сочинских красот и была приглашена на работу в модельное агентство. Другая нашла свою любовь: молодой человек уидел на фото в инстаграме и позвал встретиться, а потом предложил руку и сердце. Кроме того, психологи-социологи замечают, что многие недооценивают себя в реальной жизни и хотят примерить корону благополучия на фото. А когда получают положительные отклики и восхищаются качеством и красотой их фотоснимка, у них повышается настроение, самооценка и это даже спасает от депрессии. Как бы там ни было бум фотографирования привел к тому, что сейчас во всем мире развивается новый вид туризма – фототуры. Они дают возможность не только ознакомиться с различными, удивительно прекрасными уголками планеты, но и помогают повысить уровень фотомастерства, пообщаться с единомышленниками, получить яркие и незабываемые впечатления от поездки, а также пополнить свой фотоальбом новыми, необыкновенно красивыми и уникальными снимками.

Поэтому фотопрогулки по территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова также набирают популярность. Творческие натуры, фотографы-гиды берут с собой небольшие группы и снимают фото- и видеоприключения (в том числе с воздуха) туриста с ним же в главной роли. За два-три дня мастера фотоискусства создают в потрясающих природных декорациях кадры, которые самостоятельно редко кто сможет сделать. В среднем стоимость походов с личным фотографом составляет 5000 рублей в день с человека. Но за эти деньги гиды занимаются абсолютно всем – логистикой, снаряжением, доставкой к месту, приготовлением еды и, конечно же, фотосъемкой.

Манят горы и тех фотографов, которые просто любят природу и понимают, что здесь шедевры можно сделать у каждой пихты или бука.Такие вступают в ряды научных волонтеров. К примеру, краснодарцы Павел Мудров и Елена Лиходедова точно знают, сложно ли в бинокль подсчитать туров, как леопард с GPS-трекером встречал новый год в окрестностях Майкопа и легко ли снимать чутких к чужакам медведей. Они участвуют в учетах животных, ведут наблюдения за птицами и зверями, размещают и снимают показания с фотоловушек, выступают с лекциями в рамках проекта "ЭКО-логично". Павел и Елена стараются ходить в заповедник каждый месяц. В среднем один поход занимает от 7 до 10 дней; помимо рюкзаков с палатками, питанием и необходимой экипировкой, неутомимые волонтеры носят с собой по два фотоаппарата, объективы и оснащение к ним, ведь они еще и прекрасные фотографы, которые свои наблюдения сопровождают не только таблицами и цифрами, но и фотоснимками.

На учете медведей в Кавказском заповеднике группа постоянных волонтеров под руководством Павла стала свидетелем интересного явления. Ими была снята погоня "наоборот": самка кавказского благородного оленя гналась за волком. Произошло это на склоне горы Алоус в субальпийском поясе. Разгадать причину такого природного нонсенса удалось лишь после возвращения группы домой, и пристального просмотра фотографий склона. На фотографиях Елены Лиходедовой при сильном увеличении заметили маленького олененка, которого и защищала самоотверженная мать-ланка. Спрятав малыша в зарослях рододендрона и оставив вторую молодую оленуху в няньки, отважная мать бросилась на волка и гоняла его по склону до тех пор, пока он без сил не покинул видимые границы.

Интересных случаев очень много, рассказывает Павел. Чаще всего это какие-то сценки из животного мира: то медведица учит медвежонка плавать в озере, то олень переходит вброд бурную реку, то лисица подойдет с добычей в своей пасти, мол: "Смотрите, что я поймала!". "Таких случаев просто море, половина из них даже задокументирована на фото- и видеозаписях, а часть остается без фото: слишком все внезапно может происходить, не успеваешь достать фотоаппарат", – делится он. Вообще животный мир Кавказского заповедника и Сочинского национального парка крайне разнообразен. Великолепные луга, высокогорья и девственные леса обеспечивают почти неограниченные возможности для существования и размножения самых разнообразных животных. Фотографы-волонтеры этой осенью наблюдали за миграцией птиц, как на фруктах и орехах нагуливают жир медведи, как меняет цвет и опадает большая часть листьев – последними сдались дубы. Благородный олень с рваным ухом при виде учетчиков убежал вместе со своим гаремом самок далеко не сразу, да еще и рявкнул в сторону наблюдателей. Зато они успели сделать замечательные снимки обитателей животного мира.

Конечно, такое взаимодействие больше редкость чем правило. В основном горная фотостудия работает с размахом на наших горнолыжных курортах. Тут тебя сфотографируют в лыжной амуниции, со сноубордом. А, может, и в купальнике, когда проходит ежегодный тематический заезд. "Стильно. Горно. Молодежно" – девиз мероприятия. В общем, сочинская природа дает массу возможностей, чтобы быть в кадре и получить новую порцию восторгов от пользователей. Татьяна Калинченко.



