ШТАНГА, ПЕРЕКЛАДИНА, А ГОЛ ТОЛЬКО ОДИН… Среда, Декабрь 11, 2019 - 07:23 Материалы номера "Сочи" – "Рубин" (Казань) – 1:1 (1:0).

Голы: Лагатор (Полоз), 39 (1:0), Марков (Кварацхелия), 50 (1:1).

8 декабря. Сочи. Стадион "Фишт". 13 градусов. 6 104 зрителя. Это был первый из на редкость продолжительной (6 подряд) серии домашних матчей, которые посчастливилось (с отрывом от стужи!) провести сочинской команде почти до конца марта следующего года. Едва ли стоит подробно говорить о том, какое значение имеют для "барсов" итоги этих встреч. Вполне может статься, что именно от суммы этих результатов в решающей степени будет зависеть, продлится или прекратится пребывание дружины олимпийского курорта в стане сильнейших российских клубов. А посему сверхзадача ясна: из 18 очков надо выжать максимум.

И вдруг – на тебе! Пришла беда, откуда не ждали. В Уфе, где сочинцы проводили предыдущий матч, почти вся (10 игроков) команда внезапно заболела… Нет, не корью – ангиной. И это уже не проделки старика Хоттабыча, тут дело серьезное. Настолько, что в результате эпидемии пришлось перенести встречу с "Оренбургом", да и на поединок с "Рубином" в стартовом составе вышли не все пострадавшие от молниеносного недуга. А, например, голкипера российской национальной сборной Джанаева не оказалось и среди запасных. Заметим также, что в этот каверзный момент к физическим издержкам добавились морально-психологические, как правило, сопутствующие замене главного тренера. Остается успокоиться лишь тем, что приключилось все это перед длительным перерывом в чемпионате.

Погода проявила милосердие к недавним простуженным: на лазурном небе по-летнему сияло солнышко. Три десятка казанских фанатов еще до выхода гостей на поле принялись выкрикивать речевки, однако, едва матч начался, хозяева сразу переместились на половину поля соперника. Действовали даже, пожалуй, чересчур форсированно, временами сумбурно, суматошно, словно предчувствуя, что в результате скомканной подготовки к этой встрече силенок на ее концовку может не хватить. Их атаки следовали преимущественно по левому флангу, где практически безупречно взаимодействовали Кудряшов, Бурмистров и Карапетян. Уже на 5-й минуте Мостовой, пробив с ходу после прострельной передачи, метров с десяти угодил в основание штанги. А еще через пять минут Карапетян, которому никто не мешал, но которому изменило хладнокровие, направил мяч гораздо выше перекладины.

Гости отвечали довольно резкими контратаками и без раздумий били по воротам даже из неудобных, казалось, бесперспективных положений. При этом защитники "Сочи" то и дело бросались под мяч, принимая его на себя. Однако вскоре гости перестроились, стали подольше держать мяч, играя накоротке, заодно сбивая навязываемый хозяевами весьма высокий темп. Тем не менее наставник сочинцев Роман Березовский стоял у бровки поля и периодически хлопал в ладоши, призывая подопечных не сбавлять скоростей.

Только на 20-й минуте казанцы стараниями Маркова создали опасный момент: мяч пролетел впритирку со стойкой. Активный же Давиташвили был наглухо прикрыт Кудряшовым. К сожалению, Давиташвили получил травму и на второй тайм не вышел. (Впрочем, заменивший его Кварацхелия действовал не менее наступательно). В это время хозяевам в большинстве случаев приходилось использовать поперечные передачи, поскольку игроки "Рубина" всей командой отходили далеко назад. Однако к перерыву гости, казалось, выровняли игру, но тут – неожиданный, коварный удар Карапетяна, когда Плиев успел подставить ногу и выбить мяч на угловой. А на 39-й минуте – настоящая заваруха в штрафной площади гостей. Расторопнее всех оказался здесь Лагатор; он буквально выцарапал мяч у соперника на линии вратарской площадки и протолкнул его между ног голкипера – 1:0. В целом о первом тайме можно сказать, что прошел он в интересной борьбе, где более отмобилизованными, решительнее настроенными на достижение голевого результата проявили себя хозяева, отступать которым, как известно, уже некуда (в пределах РПЛ).

Второй тайм начался с красивого дриблинга (как редко мы его видим!) в исполнении Кварацхелии. На левом крыле он эффектно применил знаменитый финт Михаила Месхи – "бабочку" – и, резко изменив направление движения, убрав мяч под себя, проскочил к штрафной площади, где прокинул мяч на выход Маркову. Тот в свою очередь выскочил один на один с голкипером и почти в упор пробил в нижний угол, сравняв счет. После этого воодушевившиеся гости продолжали нагнетать напряженность возле ворот хозяев. Те как-то резко отдали инициативу, снизили темп, начали подпускать соперника все ближе к воротам. А когда вышедший на замену и тут же получивший предупреждение Колдунов пытался было овладеть мячом в середине чужой штрафной, его без труда опередил более сноровистый Сорокин. На 73-й минуте тому же Колдунову вообще не повезло. Обведя в штрафной защитника, он успел перекинуть мяч через Дюпина, но угодил в перекладину. В последние перед финальным свистком минуты болельщики все громче стали поддерживать сочинскую команду, но те самые силенки, видимо, были исчерпаны.

По окончании матча диктор от имени руководства футбольного клуба "Сочи" пожелал зрителям всего наилучшего в следующем году. Поблагодарив, все-таки заметим, что это, дорогие футболисты, в немалой степени будет зависеть от вас. Главный тренер "Рубина"

Эдуардо ДОКАМПО:

– Думаю, до перерыва игра шла равная, а потом ее контролировали мы. Правда, в то же время могли и пропустить мяч. И все же, считаю, мы заслуживали победу.

– Но ничья вас устраивает?

– Устраивает. Мы ведь отыгрывались… И.о. главного тренера "Сочи"

Роман БЕРЕЗОВСКИЙ:

– Планировали в этом матче больше владеть мячом – не получилось. Нередко позволяли сопернику действовать вблизи нашей штрафной. Пытались вначале второго тайма усилить игру, а получилось почти наоборот.

– Каково физическое состояние футболистов?

– Ряд игроков провел перед этой встречей лишь две тренировки. Отсюда замены. Но камень ни в чей адрес бросить не могу. Все выкладывались полностью.

– Главные проблемы "Сочи"?

– Практически нет крайних полузащитников. Собираем состав по ходу сезона. В то же время некоторые амплуа дублируются. Помешала и скомканная подготовка к сезону.

– Над чем будете работать зимой?

– У нас хорошие футболисты, однако их нужно грамотно использовать. Полноценной должна быть подготовка. Еще немного желательно укрепить состав. Например, у нас оголен правый фланг.

– Поговаривают, главным тренером "Сочи" может стать Владимир Федотов?

– Я об этом мало что слышал, так, вскользь. На данной теме внимание не акцентирую. Моя задача – работать с командой.

***

В чемпионате наступил перерыв до весны.

