Ее величество библиотека Среда, Декабрь 11, 2019 - 07:24 Материалы номера В Лазаревском районе торжественно и широко отметили двойной исторический юбилей – 85-летие центральной районной библиотеки имени А.И. Одоевского и 65-летие центральной детской библиотеки …– Все началось в 1934 году, когда в Лазаревском была открыта сельская библиотека, – рассказывает старейший сотрудник учреждения Шелехан Гвашева, почти тридцать лет возглавлявшая централизованную библиотечную систему района. – Она размещалась в маленькой комнате частного дома по улице имени Ворошилова (сегодня – Калараша), и в то время ее фонд насчитывал почти 9 тысяч книг. Первой заведующей учреждения была Анна Степановна Попандопуло. В год библиотека обслуживала 832 читателя. С 1935-го по ноябрь 1945 года библиотека имела статус Шапсугской районной библиотеки. В военные годы она предоставляла жителям поселка сводки советского Информбюро. Во время одного из налетов фашистской авиации помещение библиотеки было разрушено и, к величайшему сожалению, утрачены лучшие ее книги. Через некоторое время библиотека была переведена в другое помещение, располагавшееся на улице 10-летия Шапсугии (улица Победы). С 1945 года учреждение стало называться Лазаревской районной библиотекой, а в декабре 1952 года, в год 150-летия со дня рождения А.И. Одоевского, ей было присвоено имя прославленного поэта-декабриста. В апреле 1963 библиотека получила новые помещения по улице Победы, 62, где располагается и сегодня.

Отсчёт новых страниц жизни библиотеки начался с 1 августа 1978 года, когда решением Лазаревского райисполкома была создана Лазаревская централизованная библиотечная система, ставшая методическим и организационным центром 15-ти государственных библиотек района. В 1993 году началось переоснащение современными техническими средствами, были приобретены первые компьютеры, принтеры, ксероксы, проектор и другая оргтехника. Новые информационные технологии прочно вошли в повседневную деятельность. С 2004 года в библиотеке формируется электронный каталог, в настоящее время в нем свыше 83 тысяч записей. Ежегодно услугами учреждения пользуются более 8 тысяч читателей, книжный фонд составляет около 100 тысяч экземпляров.

– Центральная детская библиотека образовалась как отдел районной библиотеки в 1954 году, – говорит нынешний руководитель Лазаревской централизованной библиотечной системы Марет Тхагушева. – В 1955 году отдел был преобразован в детскую библиотеку, которая создает информационные ресурсы, поддерживает систему дошкольного и среднего образования. Библиотека является методическим центром для библиотек-филиалов Лазаревской ЦБС, обслуживающим юных читателей, осуществляет практическую помощь на местах, оказывает справочно-консультативную помощь руководителям детского чтения. Ежегодно ее услугами пользуются 3400 детей и подростков в возрасте до 14 лет, а также родители, воспитатели и учителя. Библиотека располагает книжным фондом, насчитывающим свыше 47 тысяч экземпляров по всем отраслям знаний.

Историю учреждения, филиалы которого действуют в десятках населенных пунктов района, своим трудом писали сотни людей самых разных национальностей. Случайных людей в этой профессии, учитывая ее сложность и специфику, не бывает, поэтому все они многие годы сохраняли верность и преданность любимому делу, здесь немало рабочих династий. И сегодня в летописи библиотеки – на счету все без исключения, тут с благодарностью помнят имя каждого.

О вехах истории и главном богатстве взрослой и детской библиотек шла речь на торжественном вечере "Ее Величество библиотека", посвященном двойному юбилею учреждения. Слова признательности за добросовестный увлеченный труд и поздравления в честь праздника нашлись для всех – нынешних работников и ветеранов, активных читателей, преданных друзей, добровольных помощников и социальных партнеров. В ходе торжественного собрания чествовали лучших специалистов и ветеранов библиотеки – Марет Тхагушеву, Шелехан Гвашеву, Светлану Галкину, Людмилу Касьянову, Магдалину Анастасову, Валентину Денисову, Надежду Фоменко, Ирину Соловьеву, Марину Сизо, Ларису Забарянскую, Фатиму Тешеву, Елену Придатько, Ларису Казимирчук, Любовь Протасову, Марианну Гвашеву, Светлану Савостину, Саиду Иванокову, Елену Акинтикову, Людмилу Лагерь, Казбека Туова, Марину Крылову, Альбину Питимирову, Надежду Шурупову, Олесю Постовую, Татьяну Кривулину, Олега Бондаровича, Ирину Возбранюк, Елену Коротких, Елену Шевцову, Ирину Яровицыну, Светлану Кириченко, Андрея Скиба. С благодарностью говорили о достойных представителях старшего поколения работников учреждения – Нине Канивец, Нине Залесской, Екатерине Прилуцкой, Александре Граматюк, Сулиете Тлиф.

