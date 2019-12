Главная » содержание Лазаревское: новый этап развития warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_acode.php on line 626. Лазаревское: новый этап развития Среда, Декабрь 18, 2019 - 08:33 Материалы номера Глава города в очередной раз побывал в самом северном районе муниципалитета Много работы у градоначальника было и в ходе плановой поездки в Лазаревский район. В сопровождении председателя Городского Собрания Виктора Филонова и главы администрации района Олега Бурлева мэр осмотрел торговый комплекс "ТВС". Предприятие, расположенное по соседству со знаковым местом – Центром национальных культур, переживает непростые времена, многие годы идут судебные тяжбы между руководством рынка и арендаторами торговых точек, что отражается и на внешнем облике здания, давно требующем капитального ремонта. Алексей Копайгородский дал поручение разработать концепцию благоустройства территории вокруг комплекса, на месте снесенных недавно незаконных торговых павильонов. Помимо автомобильной стоянки появится зеленая парковая зона, работы должны быть завершены к предстоящему курортному сезону.

Серьезная поддержка городскими властями в развитии и модернизации очистных сооружений на улице Свирской будет оказана муниципальному унитарному предприятию "Водоканал". Глава города осмотрел территорию хозяйства, детально изучил существующие проблемы. Очистные в Лазаревском – старейшие в Сочи – были построены еще в советское время и давно исчерпали свой ресурс, работают на пределе возможностей.

– Данные очистные сооружения были введены в эксплуатацию в 1981 году, – рассказал первый заместитель директора МУП "Водоканал" Роман Антоненко. – Их производительность – 17,7 тонны кубометров в сутки. Давно требуется увеличение мощности очистных сооружений хотя бы до 35 тонн кубометров.

Необходимо кардинальное техническое переоснащение комплекса, подчеркивают специалисты, которое позволит не только увеличить его мощности с учетом активных темпов развития курортного поселка и соседних населенных пунктов – Солоники, Волконка и Зубова Щель, но также применить здесь самые современные технологии переработки и очистки отходов.

– В наших планах – комплексные решения по модернизации всей системы водоотведения в Лазаревском районе, – сообщила пресс-служба водоканала со ссылкой на директора предприятия Антона Денисова. – Речь идет не только об очистных сооружениях в Лазаревском и Дагомысе, которые мы уже эксплуатируем, но и бывших ведомственных ОСК, они сейчас также передаются водоканалу.

– Тема важная, приоритетная для дальнейшего перспективного развития Лазаревского района, – уверен мэр города. – Средства потребуются немалые, но эти вложения необходимы. Сочи должен стать по-настоящему экологически чистым курортом страны.

Любые крупные проекты, связанные с развитием муниципалитета, или планы по благоустройству отдельных населенных пунктов необходимо открыто обсуждать с горожанами, подчеркивает Алексей Копайгородский. И настраивает на доверительный диалог с населением свою команду. Самый эффективный инструмент обратной связи – приемы граждан, которые регулярно проходят в мэрии и районах курорта. Попасть на встречу к главе или специалистам профильных городских служб может каждый местный житель – достаточно записаться по телефону. В минувшую пятницу на прием в администрацию района пришли более 50 человек.

Проблем, волнующих людей, десятки и по каждой обозначенной теме принимаются конкретные решения. После детального изучения вопроса специалисты оказывают заявителям всестороннюю консультативную и практическую помощь.

Кроме того, в районе продолжится ремонт дорог, сообщила пресс-служба муниципалитета. В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в нынешнем году уже отремонтировано 15 объектов, в следующем – эта цифра удвоится: в план включены ещё 33 дороги в разных населенных пунктах Лазаревского взморья. Анзор НИБО.



