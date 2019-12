Главная » содержание КОГДА ЁЛКА ОЖИВАЕТ warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

КОГДА ЁЛКА ОЖИВАЕТ Среда, Декабрь 18, 2019 - 08:50 Материалы номера Главная сочинская ёлка, расположенная в Зимнем театре, готова удивлять зрителей необычным убранством. Второй год подряд ёлка в Зимнем театре выступает в качестве арт-объекта, становясь центром притяжения для авторских ёлочных игрушек. Свои работы на ежегодный Международный творческий конкурс "Сочи. Елка. Волшебство" в этом году прислали 98 мастеров из четырех стран: России, Казахстана, Узбекистана и Северной Кореи. Самому юному участнику конкурса, организованного "Мастерской событий Галины Фроловой", едва исполнилось 6 лет, а самому опытному – 73 года. Более двухсот работ, выполненных в разных техниках, украсили главную театральную ёлку.

Рассматривать зеленую красавицу можно если не бесконечно, то долго. Каждая игрушка – это отдельная история, рассказанная художником. А если учесть, что предметы, выполненные вручную, напитаны энергетикой автора, то кажется, что гирлянда на ёлке может гореть даже без электрического питания.

Для того чтобы определить лучшего из лучших, были приглашены эксперты, театральные деятели, художники-кукольники, галеристы и коллекционеры из разных регионов страны и зарубежья. Возглавил экспертный совет советник министра культуры Республики Крым Исмет Заатов. Также в независимый экспертный совет вошли: заместитель председателя Городского Собрания Сочи Ольга Лиодт, художник и член правления сочинского отделения Союза дизайнеров России Сергей Сорокин, председатель правления сочинского отделения Союза художников России Владимир Зеленко.

Победителем в номинации "Мастерство" членами жюри была признана Валерия Нужная (на снимке) из Краснодара. Вместе с супругом Валерия (в прошлом экономист и банковский работник) полтора года назад открыла мастерскую "Нужные штучки". Семейный подряд занимается резьбой по дереву с применением лазерной резки.

– У нас было желание сделать оригинальную игрушку, а не стандартный ёлочный шар. Признаюсь, рассчитывала на победу, потому что у меня всегда есть желание побеждать, – улыбается Валерия Нужная. – Наша игрушка создана по мотивам известной заставки "Веселая карусель", которую помнят все, кто любит пересматривать советские мультфильмы.

Тот, кто видел работы конкурсантов в прошлом году, мог подумать, что превзойти авторов и удивить зрителей в этот раз будет сложно. Однако у мастеров это получилось.

Героями новогодней ёлки стали Ёжик в тумане и Маленький Принц, Баба Яга и барон Мюнхгаузен, Щелкунчик и дворник. При создании игрушек авторы использовали самые разнообразные техники: керамику, глину, вязание, папье-маше, игрушки, свалянные из шерсти, авторские техники.

И если раньше при посещении Зимнего театра фотографировались на фоне новогодней ёлки зрители, то в этом году главной героиней практически всех кадров становится сама ёлка с ее необычным авторским убранством. Елена НОВИКОВА.



