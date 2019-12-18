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НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ

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НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ
Среда, Декабрь 18, 2019 - 07:57

Сочинская транспортная прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в санатории "Мыс Видный" АО "РЖД-Здоровье"
В ходе проверки были выявлены нарушения при совмещении должностей, увеличении объема работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника и так далее.
Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения Сочинской транспортной прокуратурой административного дела по ч. 1 ст. 5.27 и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. По результатам рассмотрения данного дела Государственной инспекцией труда в Краснодарском крае к административной ответственности привлечен директор санатория "Мыс Видный" и назначен штраф.
Руководством санатория приняты необходимые меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствующих, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе Сочинской транспортной прокуратуры.

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