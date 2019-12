Главная » содержание НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_acode.php on line 626. НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ Среда, Декабрь 18, 2019 - 07:57 Материалы номера Сочинская транспортная прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в санатории "Мыс Видный" АО "РЖД-Здоровье"

В ходе проверки были выявлены нарушения при совмещении должностей, увеличении объема работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника и так далее.

Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения Сочинской транспортной прокуратурой административного дела по ч. 1 ст. 5.27 и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. По результатам рассмотрения данного дела Государственной инспекцией труда в Краснодарском крае к административной ответственности привлечен директор санатория "Мыс Видный" и назначен штраф.

Руководством санатория приняты необходимые меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствующих, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе Сочинской транспортной прокуратуры. login to post comments ]



Погода