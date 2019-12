Главная » содержание "НАДО НАЧИНАТЬ С СЕБЯ…" warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_acode.php on line 626. "НАДО НАЧИНАТЬ С СЕБЯ…" Суббота, Декабрь 21, 2019 - 07:00 Материалы номера Футбольная команда "Сочи", как и остальные клубы Российской премьер-лиги, ушла на зимние каникулы до 23 февраля, когда сыграет на "Фиште" перенесенный матч с "Оренбургом". Настроение у новоиспеченных сочинцев, понятно, не самое веселое, к чему понуждает последнее место в турнирной таблице. Но и при таком грустном раскладе в составе команды олимпийского курорта есть высококлассные футболисты, и первый из них – член национальной сборной России Фёдор КУДРЯШОВ, который охотно согласился ответить на несколько незамысловатых вопросов. – Какое главное качество хорошего футболиста?

– Это совокупность необходимых качеств. Имею в виду трудолюбие, терпение, вариативность и постоянное самосовершенствование.

– Кем ты хотел стать в детстве и почему?

– В детстве у меня не было мечты о том, кем я хочу стать. Футболистом тоже стать не мечтал. Отец повлиял на мою карьеру, направил, как выяснилось, в нужное русло.

– Какие футбольные упражнения тебе в детстве не давались?

– Не люблю беговую работу на сборах. На протяжении всей карьеры это самое тяжелое для меня. Не могу назвать это футбольным упражнением, однако оно составляет важную часть тренировочного процесса, поскольку развивает выносливость.

– Играть за сборную России – это…

– Честь. Выходя в футболке сборной, представляю многомиллионную страну. Миллионы болельщиков смотрят на меня, и нужно сделать все от себя зависящее, чтобы никого не подвести и оправдать высокое доверие.

– Что делаешь после неудачных игр? Сколько нужно времени, чтобы потом прийти в себя?

– Съедаю себя изнутри. Лет восемь назад я искал причины неудач в каких-то других вещах, но потом понял, что всегда надо начинать с себя. После каждой игры, даже удачной, провожу анализ и стараюсь исправлять ошибки, которые я допустил. Отвлекает от переживаний семья (у меня двое детей), с ней обо всем забываешь на время.

– Был ли момент в карьере, когда думал, что не заиграешь, или всегда верил в себя?

– Особо об этом не задумывался. Просто делал свое дело. Единственный волнительный случай, это когда приехал из Братска на просмотр в московский "Спартак". Тогда у меня были сомнения по поводу того, смогу ли туда пробиться. Два с половиной месяца тренировался в подвешенном, как говорится, состоянии.

– Самый сложный матч в твоей карьере?

– Против Испании на чемпионате мира. Очень переживал перед игрой, чувствовал колоссальную ответственность. Наверное, из-за этих переживаний матч сложился для меня крайне тяжело. Казалось, сил не было с начала игры, но за счет характера выдержал.

– Помогаешь ли детям делать уроки?

– Мы с женой стараемся приучать детей к самостоятельности. Хотим привить им чувство ответственности. Это их труд, и они должны сами отвечать за свои оценки.

– Назови последнюю книгу, которую прочитал? Можешь что-то посоветовать?

– Это были четыре книги Роберта Гэлбрейта – его детективные романы. Прочитал быстро, хотя детективами не увлекался. Посоветовать могу "Атлант расправил плечи", "Источник" Айн Рэнд.

– Много ли путешествуешь самостоятельно? Какие бы страны хотел посетить?

– В отпуск пытаемся выбираться семьей. Есть много европейских городов, которые хотелось бы посетить. Супруга знакомится с городами внимательнее, прилетает за границу не только на игры с моим участием, хотя и всего на несколько дней. Вообще мне сложно остановиться на одном городе или стране, которые я хотел бы посетить, таких мест много.

– Твое любимое блюдо? Любишь готовить? Какая кухня тебе ближе?

– Любил мамины пирожки, а сам не готовил, даже не пробовал. Теперь любимое блюдо – овсяная каша от моей жены.

Владимир ВЕРЕЮТИН. login to post comments ]



Погода