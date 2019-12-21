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ГЕРОЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

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ГЕРОЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Суббота, Декабрь 21, 2019 - 07:01

В Сочи завершилась масштабная акция по увековечению имен героев, инициированная Российским военно-историческим обществом.
В течение декабря в четырех районах курорта установлено 39 мемориальных досок с именами Героев Советского Союза и Героев России, проживавших в Сочи.
Накануне, 20 декабря, была установлена заключительная доска с именем Героя Советского Союза Владимира Мартыненко.
Владимир Федорович родился в 1922 году в Кемерове. Работал токарем на заводе, занимался в аэроклубе. В 1941 году был призван на службу в армию, а в 43-м окончил Новосибирскую военную авиационную школу пилотов. С 1954 года занимался летно-испытательской работой.
Во время подготовки к испытанию самого мощного за всю практику ядерных испытаний термоядерного заряда на Новой земле подполковник Владимир Мартыненко был назначен ведущим летчиком испытаний ядерного оружия.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1962 года за "Мужество и героизм, проявленные при проведении воздушных ядерных испытаний", подполковник Владимир Мартыненко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
С середины 60-х годов Владимир Мартыненко проживал в Сочи по адресу улица Роз, 61. Именно на этом здании была установлена мемориальная доска с его именем. На церемонии открытия присутствовала вдова героя Луиза Александрова, поблагодарившая власти города за чуткость к исторической памяти.
Ольга КРУГЛОВА.

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