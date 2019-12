Главная » содержание Водоканалу Сочи 85 лет warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

Водоканалу Сочи 85 лет Суббота, Декабрь 21, 2019 - 07:01 Материалы номера Водоканал Сочи отсчитывает свою историю с декабря 1934 года. Воду из горного ручья на склоне хребта Алек пустили по трубам для снабжения центральной части Сочи, а также дач, на которых отдыхали руководители Советского государства, включая Иосифа Сталина. Каптаж Алек был построен настолько качественно, что без ремонта работает до сих пор и исправно обеспечивает водой жителей села Пластунка.

В 1934 году началась эксплуатация первых скважин водозабора на реке Сочи. В 1936 году пущена первая очередь Навагинских очистных сооружений канализации, которые проработали до 2014 года, а здание канализационной насосной станции №1, входившей в комплекс этих очистных, до сих пор украшает архитектурный ансамбль морского порта города.

В распоряжении ресурсоснабжающей организации более двух тысяч километров сетей. В Сочи действует семь комплексов водозаборных сооружений, включающих 161 насосную станцию первого подъема воды.

Курорт расположен в горной местности и для того, чтобы подать воду потребителям один и тот же объем приходится перекачивать до четырех раз. А на Красной Поляне есть участок водоснабжения, где воду приходится последовательно перекачивать шесть раз, чтобы подать в горную Олимпийскую деревню!

Особенностью Сочи является исключительно высокое качество питьевой воды, поднимаемой из подрусловых слоев рек с глубины от 30 до 55 метров, она не требует подготовки, перед подачей в сеть добавляется лишь гипохлорит натрия. Сочинскую воду можно и нужно пить прямо из-под крана.

Под особым контролем находятся вопросы сохранения чистоты Черного моря. Канализационные стоки с использованием 86 насосных станций отводятся на 6 комплексов очистных сооружений канализации, осуществляющих биологическую очистку стоков. Три из них: в Сочи на реке Бзугу, в Адлере и на Красной Поляне построены во время подготовки города к зимним Олимпийским играм 2014 года и являются одними из самых современных в России. Никакие химикаты при этом не применяются, работают только живые микроорганизмы.

Во всех районах Сочи на объектах водоканала трудится более 1 900 человек. Водоканал Сочи – это самое крупное промышленное предприятие курорта.

На торжественном мероприятии, посвященном 85-летию со дня образования предприятия, выступили председатель ГСС Виктор Филонов, епископ Сочинской епархии Герман, депутаты. 130 сотрудников предприятия награждены почетными грамотами и отмечены благодарностями директора МУП г.Сочи "Водоканал" Антона Денисова. Еще более 50 сотрудников предприятия получили почетные грамоты и благодарности Главы города Алексея Копайгородского и председателя Городского Собрания Сочи Виктора Филонова.

Подготовила Елена ЕРМАКОВА.



