Главная » содержание ПЛЮС 16 ПОЕЗДОВ НА ЮГ

ПЛЮС 16 ПОЕЗДОВ НА ЮГ Суббота, Декабрь 21, 2019 - 07:03 Материалы номера В предновогодний и новогодний периоды назначаются 16 дополнительных поездов в направлении Адлера

20 декабря в первый рейс отправился поезд №18/17 "Лыжная стрела", который в новогодние праздники свяжет Ростов-на-Дону и Роза Хутор. Он сформирован из купейных, плацкартных и СВ вагонов, оборудованных кондиционерами и биотуалетами. В штабном вагоне предусмотрено дополнительное багажное купе для бесплатной перевозки горнолыжного инвентаря. Как сообщили "НС" в пресс-службе СКЖД, поезд будет курсировать ежедневно по 7 января (за исключением 31 декабря).

Напомним, что после новогодних праздников, в период снижения пассажиропотока, расписание движения поездов в данном направлении претерпит серьезные изменения. Это связано с необходимостью проведения капитального ремонта верхнего строения пути в Лысогорском тоннеле на участке Чинары – Чилипси в Краснодарском крае.

Тоннель протяженностью более 3 километров построен в 1978 году. После более 40-летней эксплуатации он требует капитального ремонта. Износ вызван прежде всего электро-химической коррозией, которая обусловлена сложными горно-геологическими условиями расположения тоннеля.

Для обеспечения безопасного пропуска поездов с установленной скоростью здесь ежедневно дежурит тоннельная и путевая бригады. В настоящее время скорость движения в тоннеле ограничена до 40 км/ч. Однако в случае невыполнения работ она продолжит снижаться, вплоть до закрытия движения.

Железнодорожникам предстоит достаточно большой объем работ. Проектом предусмотрен монтаж и подключение новых инженерных сетей, освещения и вентиляционного оборудования, а также укладка новой рельсошпальной решетки. При этом демонтаж железобетонных шпал, а их в тоннеле более 6 тысяч, невозможен без закрытия участка.

Капитальный ремонт планируется провести за три с половиной месяца, до начала периода летних пассажирских перевозок. На это время, с 14 января по 27 апреля 2020 года, будет приостановлено движение пассажирских поездов дальнего следования на участке Краснодар – Горячий Ключ – Туапсе и пригородных поездов на участке Горячий Ключ – Туапсе. Поезда дальнего следования в сторону черноморского побережья пойдут по другим участкам СКЖД.

Анастасия ПАНИНА.



