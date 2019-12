Главная » содержание Обсуждение в режиме реального времени warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_acode.php on line 626. Обсуждение в режиме реального времени Суббота, Декабрь 21, 2019 - 08:33 Материалы номера По инициативе Общероссийского народного фронта в Сочи, как и во многих других городах страны, был организован просмотр пресс-конференции Президента России Владимира Путина, в котором приняли участие представители краевой и муниципальной власти, общественных организаций, политологи, волонтеры, а также активные и неравнодушные горожане.

– Пресс-конференция Владимира Путина – беспрецедентное событие, поскольку она состоялась уже в 15-й раз, – отметил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае Александр Звягин. – Это своеобразный отчет о проделанной за год работе, а для нас, представителей ОНФ, – это постановка нашим лидером задач на будущий период.

По словам депутата Городского Собрания Сочи, директора гимназии №8 Игоря Никитина, подобный формат интересен не только тем, что участники круглого стола могут знакомиться с вопросами и ответами президента. Важно, что в рабочем режиме происходит обсуждение ответов и понимание того, как будут реализовываться проекты на территории региона и города.

– Что касается самих вопросов и тем, которые сегодня поднимались, хочу отметить несколько, которые, на мой взгляд, были очень важны, – рассказал Игорь Никитин. – Это вопрос глобальных экологических проблем, которые проецируются и на такие бытовые темы, как утилизация мусора. Для Сочи это важный вопрос и для меня, безусловно, значимо, что он прозвучал. Мы понимаем, в каком направлении он будет решаться. Еще одна важная тема – это реализация нацпроектов. В первую очередь было интересно направление, связанное с развитием системы образования. Важно, что этот вопрос стоит на контроле у президента и уверенность, которую демонстрирует Владимир Владимирович говорит о том, что уровень финансирования, уровень принятия решений позволят добиться заявленных результатов.

Трансляция пресс-конференции состоялась на базе Центральной городской библиотеки. По ее завершении все участники круглого стола смогли обсудить вопросы и проблемы характерные для Сочи. Елена НОВИКОВА. login to post comments ]



Погода