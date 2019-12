Главная » содержание У ветеранов Сочи никаких проблем с жильем нет warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

У ветеранов Сочи никаких проблем с жильем нет Суббота, Декабрь 21, 2019 - 08:35 Материалы номера В четверг на пресс-конференции Владимира Путина главный редактор газеты "Президент" Сергей Комков рассказал о проблемах с жильем ветеранов ВОВ в Сочи.

– Я только что вернулся из Краснодарского края, где наша газета провела журналистское расследование. В Сочи к 60-летию Победы были построены специальные ветеранские дома, сегодня они превращены в настоящие трущобы или ночлежки. Ветераны там живут, как бомжи, дома разваливаются. Городские власти совершенно запустили эти объекты, – сказал Сергей Комков. – Более того, они используют эти объекты в собственных целях, заселяют туда людей, взимают с них деньги, то есть наживаются на этом, а ветераны страдают. При этом администрация города сносит прекрасные дома по городу, но уничтожает эти, хотя застройщики и инвесторы говорят, что готовы выделить благоустроенные квартиры для ветеранов и инвалидов войны. При этом власти Сочи прикрываются Вашими (обращаясь к президенту) распоряжениями, но я этому никогда не поверю...

В своём ответе Владимир Путин пояснил:

– Что касается домов ветеранов, конечно, мне об этом ничего не известно, потому что я не вмешиваюсь в градостроительные работы наших городов, даже таких крупных, как Сочи. Вместе с тем я обязательно поговорю об этом с Вениамином Ивановичем Кондратьевым, губернатором Краснодарского края, так же как и по школе поговорю с ним, что там происходит. А по поводу того, чтобы прекратить бесчинства в Сочи, я думаю, это вполне возможно и нужно сделать в самое ближайшее время, если есть какие-то нарушения, тем более в отношении ветеранов. Мы там поменяли мэра совсем недавно. Пришел новый человек. Мы его сориентируем на основе ваших материалов.

– За все это время нам не поступило ни одной жалобы, – сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Пресс-конференция ещё продолжалась, когда появилось разъяснение администрации Сочи по поводу заданного вопроса.

– Дом по улице Мацестинская, 17 был построен и введен в эксплуатацию в 2006 году. В новые квартиры заселили участников и ветеранов Великой Отечественной войны, для которых организовано социальное обслуживание и все необходимые условия. В настоящее время здесь проживает вдова участника ВОВ – Вера Ивановна Кропачева, от которой мы не получали никаких жалоб, – сказал глава Сочи Алексей Копайгородский

По данным сочинской администрации, долгое время жильцы не реализовывали свое право по выбору способа управления домом. Поэтому в 2019 году департаментом городского хозяйства администрации города Сочи был проведен конкурс по отбору управляющей компании как того требует законодательство.

УК ООО "Комбинат коммунальных предприятий" приступила к управлению домом в мае 2019 года. Сейчас УК занимается восстановлением технической документации дома по Мацестинской, 17.

Департаментом городского хозяйства организована проверка текущей деятельности по данной УК. О результатах будет сообщено дополнительно.

А вот мнение председателя городского Совета ветеранов Горбунова Алексея Васильевича:

– В Сочи нет участников и ветеранов ВОВ, не обеспеченных жильем, и в целом их в городе уважают, почитают, помогают... Сергей ИВАНОВ.



