100 дней с городом Сочи Суббота, Декабрь 21, 2019 - 08:45 Материалы номера Простые люди за рейтингами мэров городов не следят. Все-таки не рейтинги находятся в основе формулы власть+народ=согласие, а реальное ощущение присутствия власти. Когда постучишься к ней в двери, и они откроются… А там тебя выслушают и непременно помогут.

У Алексея Копайгородского и с рейтингами, и с тем, как ощущают люди муниципальную власть города Сочи, все в порядке.

Сто дней назад он не ворвался, а неспешным шагом переступил порог города. Все заметили, что взвешенность и основательность при заметной твердости характера помогут решать новому мэру непростые задачи. Сочи всегда был городом, где пересекаются интересы бизнес-элит, где политики мелькают в новостях не реже чем в Москве. Сочи – это летняя столица. Тут все важно: и внешний вид курорта, и его экономическое развитие в разрезе туристической отрасли, и всеобщее умиротворение гостей и жителей города. За 100 дней мэр Копайгородский не дал ни одного повода для упреков и сомнений. Политологи говорят, что как проявит себя за 100 дней политик, так он и будет руководить дальше.

А дальше Алексея Сергеевича ждут большие свершения. Намечено столько на предстоящий год, что трудно перечислить, как и трудно было собрать в зачёт за три с небольшим месяца те позитивные события, которые сегодня отражены в читаемом вами номере газеты.

В четверг наш мэр получил боевое крещение, докладывая президенту и губернатору по поводу вопросов, прозвучавших на пресс-конференции.

Алексею Копайгородскому всего 34 года. Впереди много побед и достижений на благо Сочи и всей Кубани. ОБЩЕСТВО

• 790 объединений действуют на курорте: спортивные, экспертные, образовательные, профсоюзные, религиозные, ветеранские, национально-культурные, казачьи, патриотические и политические сообщества. С первого дня работы на должности мэра Сочи Алексей Копайгородский объявил курс на максимальную открытость власти и диалог с населением. Личные приемы главы города и сходы граждан проходят каждую неделю в разных районах и микрорайонах, созданы общественные советы. В эти и другие общественные объединения входят представители всех национальных общин города.

• Для удобства жителей внесены изменения в административно-территориальное деление города: создаются поселки городского типа: Сириус в Имеретинской низменности, Дагомыс в Лазаревском районе. Жители смогут получать муниципальные и административные услуги непосредственно на месте, здесь же будут созданы отделения всех коммунальных служб, у муниципалитета появятся дополнительные возможности для развития социальной сферы и инфраструктуры в целом.

• В 2020 году в Сочи откроются новые офисы МФЦ "Мои документы" – в Дагомысе и Имеретинской низменности. Это значительно повысит эффективность работы, разгрузит существующие центры, и поможет горожанам существенно сэкономить время на поездку в близлежащие районы для подачи или получения документов. На сегодняшний день в Сочи работает четыре отделения многофункционального центра "Мои документы", в следующем году их будет уже шесть.

• Сочи борется за звание "Город воинской славы". Эта инициатива принадлежит городскому отделению Российского военно-исторического общества, поддерживается властями курорта и, как выяснилось в ходе голосования, многими горожанами. За присвоение высокого звания свой голос отдали уже более 74 тысяч человек. Опрос общественного мнения завершится на официальном сайте администрации города Сочи 9 января. Вклад города Сочи в победу в Великой Отечественной войне неоценим.

• Увеличена сумма выплат на покупку квартир для детей сирот. После ходатайства властей Сочи администрации города дано право увеличить финансирование на покупку жилья для детей, оставшихся без попечения родителей. Из бюджета города на эти цели дополнительно выделят еще порядка 13,5 млн руб. Сумма выплат составит 1,7 млн рублей на очередника. БЛАГОУСТРОЙСТВО

• Ведётся масштабное благоустройство главного городского парка культуры и отдыха "Ривьера" с вековой историей, имеющего огромное значение для горожан и туристов. Демонтированы рекламные конструкции, торговые павильоны и здания. К весне 2020 года будет подготовлена концепция реконструкции парка с сохранением историко-культурного наследия и ботанического фонда.

• Началась масштабная реновация морских и речных набережных в Сочи. Берега крупных рек в границах населенных пунктов и приморская полоса сочинского побережья будут красивыми, удобными и безопасными для отдыха и занятий спортом. Завершается реконструкция набережной вдоль реки Сочи, готовится проект речной набережной вдоль реки Псахе в одном из крупнейших жилых микрорайонов Мамайка. Идет снос торговых павильонов и кафе у "Ривьеры". Территория пляжа Ривьера, которую новый пешеходный мост соединит с основной Приморской набережной, освобождается для единого широкого променада. Реконструкция ждёт главную набережную посёлка Лазаревское, она будет единой, длиной 12 километров. На Мацесте в следующем году появится пятикилометровая прогулочная зона вдоль реки.

• Существующие крупные парки и скверы Сочи взяты под особый контроль в плане недопущения любого несанкционированного строительства. Им планируется предать официальный статус особо охраняемой природной территории. Уже готовится нормативно-правовая база по муниципальному парку на Макаренко, занимающему площадь 14 га, и лесопарку на горе Бытха.

• Сквер у дома – естественное желание сочинцев и посильная задача для властей. За последние месяцы удалось облагородить и построить семь новых общественных территорий. Например, на улицах Тормахова, Альпийская, в микрорайоне Голубые Дали. Новая команда администрации Сочи планирует создание зелёных зон на каждом свободном участке муниципальной земли, добавляя эстетики микрорайонам и сельским округам. СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА

• Принято решение остановить новое строительство многоэтажных жилых домов на расстоянии 500 метров от морской береговой линии.

• Введен запрет на выдачу разрешений на строительство ИЖС более 500 квадратных метров.

• Проведена ревизия мостовых сооружений через реки. Шесть наиболее важных для населения уже отремонтировано: в Лоо, Дагомысе, поселке Мирный и на реке Кепша.

• После ряда обращений и встреч с руководством РЖД принято решение о демонтаже досмотровых павильонов, установленных на привокзальной площади Сочи в канун зимних Олимпийских игр 2014 года. Вторым этапом станет благоустройство привокзальной площади с парковкой для пассажиров, что значительно разгрузит транспортные потоки в центре города, в начале 2020 года начнутся работы по реконструкции. Достигнута договоренность отремонтировать пешеходный мост, ведущий к улице Тоннельная через железнодорожные пути за ж/д вокзалом Сочи, и благоустроить прилегающую территорию, разбив новый сквер. Совместными усилиями властей города и руководства РЖД планируется освободить от незаконных торговых павильонов и объектов общепита территории у вокзалов.

• В Адлерском районе в поселке Мирный проведена расчистка восьмикилометрового нагорного канала, что решило проблему постоянных подтоплений на прилегающих к нему территориях, в том числе на подступах к Олимпийскому парку. Водопропускная способность канала полностью восстановлена.

• В конце 2019 года составлен реестр водных объектов, которые особенно подвержены разлитию во время залповых ливней, и мест вблизи населенных пунктов, где часто происходят подтопления. Работы по расчистке русел и берегоукрепительные мероприятия уже проведены на реках Кудепста, Псахе, Кепша, Западный Дагомыс, Цусхвадже.

• 85 километров дорожного полотна на 63 улицах отремонтировано в этом году. В следующем году в планах привести в порядок еще 86 объектов, протяженностью 71 км, на эти цели курорту выделено 830 миллионов рублей. Такую сумму город будет получать ежегодно в течение последующих пяти лет в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Предложения и пожелания по ремонту дорог на следующие годы сочинцы оставляют на сайте: www.dorogisochi.ru.

• Начата работа по созданию полного реестра всех опорных стен и оползневых участков города.

• Выявлены социальные объекты, которые отапливаются углем, например, школа №44 в селе Пластунка, детский сад №117 в Кепше, музыкальная школа на улице Шевченко в поселке Лазаревское. Чтобы решить эту проблему создается отдельная городская программа газификации, рассчитанная на 4 года. В нее войдут как отдельные социальные объекты, так и целые населенные пункты города, расположенные в Лазаревском и Хостинском районах. СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЬЕКТЫ

• Инициирована масштабная земельная ревизия с целью поиска земель под будущие школы, детские сады, ФАПы, скверы. В 2020 году уже запланировано строительство семи детских садов и пристроек. В микрорайоне Бытха появится детский сад на 300 мест. На территории действующих детских садов на улицах Гагарина, Ульянова, Донской, а также в селе Весёлое и в посёлке Красная Поляна будут возведены пристройки. Определены участки под строительство школы и детского сада в районе Чайсовхоза, под строительство детского сада и жилого дома для учителей и врачей в Красной Поляне, под строительство школы на пересечении улиц Малышева – Калараша в Лазаревском. В следующем году начнётся строительство долгожданной школы на Мамайке. В этом микрорайоне проживают 8 тысяч детей школьного возраста. Нетиповой проект интегрирован в местный сложный рельеф и обойдется в 1 миллиард рублей. Сейчас в Сочи завершается реконструкция детского сада №7 в Хосте (80 мест в нем предусмотрены для детей от 3-х месяцев до 2 лет) и строительство трех пристроек к детским садам: в селе Орёл-Изумруд, а также в микрорайонах Макаренко и КСМ. Новые корпуса рассчитаны на 80 детей каждый. Их торжественно откроют в начале следующего года.

• 92 зоны для воркаута и 57 многофункциональных спортивно-игровых площадок открыты для посещения в Сочи. Ещё одну, с уличными тренажёрами, введут в эксплуатацию до конца года в Лоо. Новые многофункциональные спортивные площадки появились в микрорайонах Бытха, КСМ, Черемушки, на улице Лысая Гора и в Голубых Далях. Заниматься здесь можно практически всеми игровыми видами спорта, а также воркаутом, развитию которого на курорте уделяется особое внимание.

• Принято решение в 2020 году о проведении капитального ремонта музея им. Николая Островского, ремонта кровли музея истории города-курорта Сочи, также планируется капитальный ремонт Зимнего театра. ЭКОЛОГИЯ

• Решен ряд серьезных экологических проблем: канализационно-насосные станции в микрорайоне Мамайка оснастили мощными дизельными генераторами, чтобы предотвратить риск автоматических сбросов стоков в реку Псахе при аварийном отключении электроэнергии. На Адлерских очистных сооружениях запустили установку сушки осадка, что полностью решило проблему переработки илового остатка. Теперь он перерабатывается в минеральные удобрения для дальнейшего использования в сельском хозяйстве. В ближайшее время такую же установку сушки илового осадка запустят на Бзугинских очистных сооружениях. На Красной Поляне произвели запуск водозабора "Бешенка", который будет снабжать чистейшей питьевой водой население и курорты Красной Поляны. Объект начали строить еще до Олимпиады, но не ввели в эксплуатацию. ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

• Более 3000 дольщиков Сочи за последние месяцы получили ключи от долгожданных квартир. Благодаря комплексной работе, 12 объектов долевого строительства исключены из официального реестра проблемных. В перечне остаётся еще 17 ЖК, где пока в полной мере не реализованы права дольщиков, девять из них планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. Шесть достроить в рамках инвестиционных соглашений за два последующих года. БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

• 14 объектов самовольного строительства снесено в Сочи в 2019 году. Еще 12 домов, которые из ИЖС превратились в многоквартирные, без соответствующих разрешений и документации, демонтируются в настоящее время по решению суда. Снос домов осуществляется и необходим не только с правовой точки зрения, но также из соображений безопасности. Зачастую эти дома возводятся с использованием опасных горючих и токсичных строительных материалов, без соблюдения норм пожарной безопасности, без необходимых для многоквартирного дома мощностей инженерных коммуникаций, парковок, детских площадок. Работы по демонтажу самостроев проводят сами застройщики, а в случаях отказа, снос осуществляет специальная организация, учрежденная администрацией города. САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ОТРАСЛЬ

• Сочи сохраняет лидерство и наращивает темпы по курортному сбору в Краснодарском крае. Всего в этом году курорты Кубани перечислили в бюджет региона более 200 млн рублей, из которых по итогам года на Сочи приходится около 150 миллионов. В этом году на средства курортного сбора в Сочи приобретена и установлена новая уличная мебель. Следующие поступления от курортного сбора направят в 2020 году на благоустройство набережных, прежде посоветовавшись с жителями города путем опроса.

• Создается комплексный план по развитию посёлка Головинка, собенностью которого является уникальная природа и широкая пляжная полоса, требующая благоустройства. Строительство гостиничных и развлекательных комплексов, развитие рекреационных объектов позволит сделать Головинку современным и популярным перехватывающим курортным посёлком между центром Сочи и поселком Лазаревское. Неосвоенную территорию в виде пляжей и природных достопримечательностей планируется задействовать для привлечения туристов в интересах местных жителей. Головинка, при правильном подходе, способна дать импульс к круглогодичной загрузке всего Лазаревского района.

• Более 6,5 миллиона гостей принял Сочи в 2019 году. Среднегодовая заполняемость санаторно-курортного комплекса составила 76% (пиковые летние месяцы – 91%). Предстоящей зимой на курортах Красной Поляны отдохнут около 600 тысяч человек. В этом сезоне на два километра увеличена зона вечернего катания, а общая протяжённость трасс составила 177 км. Все зоны катания доступны для гостей по единому ски-пассу, который впервые введен на курортах Красной Поляны.

• Единый краевой и городской оперативный штаб будет работать в горном кластере все новогодние праздники – с 28 декабря по 8 января. Его создание – эффективная мера, позволяющая незамедлительно решать все сложности, возникающие у населения и туристов в высокий зимний сезон. По традиции в новогодние праздники въезд на Красную Поляну может быть ограничен в связи с загрузкой парковок. Количество общественного транспорта увеличится. ЭКОНОМИКА

• На сумму более 15 миллиардов рублей увеличится бюджет Сочи на 2020 год. Из них половина – собственные доходы (рост по сравнению с прошлым годом 3,1%) и почти столько же – безвозмездные поступления из федерального и регионального бюджетов в рамках программ и за счет участия в реализации национальных проектов. Бюджет Сочи на 2020 год смело можно назвать социально ориентированным. Порядка 60% всей расходной части, а это более 7,5 млрд рублей – направится на финансирование образования, культуры, спорта и социальной политики. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

• В 2019 году Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сочи признан одним из лидеров по индексу качества городской среды. В следующем году Сочи продолжит участие в программе "Комфортная городская среда" таких нацпроектов, как "Жилье и городская среда" "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Образование". На это город получит 1 миллиард 24 миллиона рублей. Софинансирование из собственного муниципального бюджета составит 8,5 процента. Остальная сумма – средства федерального и регионального бюджетов. Приведение в нормативное состояние городской дорожной сети, создание новых парков и скверов, расширение действующей сети образовательных учреждений станут приоритетными. Также с 2020 года в рамках нацпроекта продолжатся мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. До 2025 года планируется переселение граждан из 41 аварийного многоквартирного дома. СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ

• 390 значимых мероприятий проведено в Сочи в 2019 году, в том числе такие крупные, как Российский инвестиционный форум, саммит Россия-Африка, Международный форум добровольцев, Гран-при России "Формула-1". В 2020 году Сочи не сбавит темпов, событийный календарь формируется, организаторами уже подтверждено 110 мероприятий. Помимо ежегодных и традиционных, запланировано множество новых: фестиваль "Звезд Русского Радио", Зимний фестиваль Live Fest, международный автомобильный фестиваль Festival of Motoring, "Парад фейерверков". Сочи готовится принять кубок мира по горнолыжному спорту среди женщин и чемпионат мира по санному спорту. В связи с большим количеством массовых мероприятий, закономерных для курортного города, в Сочи увеличена численность казачьей дружины выходного дня до 140 человек. По материалам пресс-службы администрации города Сочи. login to post comments ]



