ВЛЮБЛЕННЫЕ В СОЧИ

Интерес жителей Китая к нашему городу продолжает расти. Теперь представители Поднебесной приезжают в главный российский курорт не только познакомиться с его достопримечательностями и покататься на лыжах зимой, но и попрактиковаться в знании русского языка.

Шесть лет назад Лазаревское отделение Сочинского торгово-технологического техникума впервые принимало гостей из Китайской Народной Республики. Поначалу каких-то особых, далеко идущих планов не было, рассказывает его руководитель Геннадий Писоцкий, просто провели ознакомительную экскурсию по району для иностранных студентов, теперь это полноценный образовательный проект под названием "Кубань урожайная", имеющий многолетнюю перспективу.

– Это стало доброй традицией: ежегодно по приглашению нашего учебного заведения в Сочи приезжает группа иностранных студентов, обучающихся в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете, с которым мы давно и плодотворно сотрудничаем, – говорит он. – Делегация формируется, главным образом, из первокурсников и стажеров, изучающих русский язык. Для языковой практики китайские студенты ездят в разные регионы страны – изучают достопримечательности, историю, культуру, быт местного населения. И начинают обязательно с нашего города.

Визит непродолжительный – всего пять дней, поэтому график очень плотный. Тем более, сейчас в Сочи есть на что посмотреть, подчеркивает Писоцкий. Программа насыщенная – много встреч, экскурсий, живого общения. Один из дней гости провели в Лазаревском районе. К их приему тут подготовились серьезно: накануне во дворе техникума рядом с декоративными двухметровыми ложкой и вилкой, символизирующими специализацию учебного заведения, появилась таких же размеров деревянная скалка для раскатывания теста. Подобные повара используют для приготовления знаменитой китайской лапши.

– Основная задача – не только показать членам делегации наше учебное заведение, но и продемонстрировать местный колорит, все, чем богат и знаменит район, – отмечает руководитель отделения. – Чтобы максимально широко познакомить иностранцев с культурными традициями и особенностями многонационального Сочи, активно привлекаем к приему делегации наших социальных партнеров, в частности, казаков Лазаревского районного казачьего общества, творческие коллективы ЦНК, а также представителей коренного народа – китайские студенты посетили знаменитый "Шапсугский двор" семьи Ачмизовых в ауле Большой Кичмай.

Гостей из Поднебесной, сразу влюбившихся в Сочи, в Лазаревском встречали традиционным русским караваем и казачьими песнями. После короткого знакомства и экскурсии по зданию техникума неизменная часть программы – дружеский кулинарный поединок. Тут все серьезно, по-настоящему, но важен не столько конечный результат, сколько сам творческий процесс, за которым внимательно наблюдают члены жюри и многочисленная шумная группа поддержки.

– В прежние годы участники поединка готовили обычный салат из капусты и зелени, в нынешнем – мы решили немного усложнить правила, – рассказывает Геннадий Писоцкий. – Теперь им предстоит создать два блюда – помимо салата это еще и винегрет. Его молодые китайцы, будущие преподаватели русского языка и литературы, уже успели полюбить.

В импровизированном кулинарном баттле с местными поварами – первокурсниками техникума и представителями казачьего общества – выступили Алла (так сокурсники зовут девушку по имени Гоу Хань) и Валя (Шень Чу Вэнь). Как выяснилось в ходе поединка, девушки оба предложенных блюда готовили впервые, но определенные любительские навыки в этой области – быстро нашинковать овощи и украсить салаты – у них есть. За что и получили памятные подарки от организаторов. Впрочем, опять победила дружба. Российско-китайская.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]