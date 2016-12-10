БРАВО "ИРБИС"!

Да, десятилетние сочинские футболисты сейчас равняются на "Ирбис", победивший в первенстве города среди детско-юношеских команд. Именно "Ирбис" преподнес в этом массовом (пять возрастных групп) турнире главный сюрприз. Впервые участвуя в первенстве, эта команда показала игру самую волевую, самую результативную, самую зрелищную.

Однако добиться первого места ребятам, представляющим ДЮСШ №9, стоило больших усилий. Как говорится, на пятки им постоянно наступали ровесники из "Центра" и "Интера-1". До последних туров было не ясно, кто на какую ступень пьедестала почета взойдет. И вот тут, в решающий момент, наиболее крепкий характер продемонстрировал "Ирбис". На одно очко опередил он "Центр", которое стало поистине золотым и, скорее всего, будет помниться всю жизнь.

Конечно, первыми поздравили футболистов с более чем успешным дебютом их наставники – главный тренер Умед Хабибуллоев и его помощник Тофик Мамедов. А больше всего аплодисментов выпало, пожалуй, на долю Арсена Аваляна, ставшего лучшим бомбардиром соревнований. Тридцать девять раз посылал он мяч в сетку ворот соперников! Естественно, помогала ему вся команда, но то, что Арсен в ходе турнира выделялся скоростными качествами, техникой, точным ударом, – это факт. Говоря об этом талантливом пареньке, обязательно вспомним его первого тренера Александра Пруидзе, разглядевшего у Арсена бомбардирскую жилку, привившего ему любовь к футболу.

Специальных призов во время награждения удостоились и другие игроки "Ирбиса" – Владимир Борисенков, Давид Тулян, Кирилл Данилов, Мисак Кешишьян. Словом, на футбольном небосклоне олимпийского курорта появилась новая звездочка, которая, будем надеяться, станет сверкать все ярче.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]