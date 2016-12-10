БРАВО "ИРБИС"!

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Да, десятилетние сочинские футболисты сейчас равняются на "Ирбис", победивший в первенстве города среди детско-юношеских команд. Именно "Ирбис" преподнес в этом массовом (пять возрастных групп) турнире главный сюрприз. Впервые участвуя в первенстве, эта команда показала игру самую волевую, самую результативную, самую зрелищную.
Однако добиться первого места ребятам, представляющим ДЮСШ №9, стоило больших усилий. Как говорится, на пятки им постоянно наступали ровесники из "Центра" и "Интера-1". До последних туров было не ясно, кто на какую ступень пьедестала почета взойдет. И вот тут, в решающий момент, наиболее крепкий характер продемонстрировал "Ирбис". На одно очко опередил он "Центр", которое стало поистине золотым и, скорее всего, будет помниться всю жизнь.
Конечно, первыми поздравили футболистов с более чем успешным дебютом их наставники – главный тренер Умед Хабибуллоев и его помощник Тофик Мамедов. А больше всего аплодисментов выпало, пожалуй, на долю Арсена Аваляна, ставшего лучшим бомбардиром соревнований. Тридцать девять раз посылал он мяч в сетку ворот соперников! Естественно, помогала ему вся команда, но то, что Арсен в ходе турнира выделялся скоростными качествами, техникой, точным ударом, – это факт. Говоря об этом талантливом пареньке, обязательно вспомним его первого тренера Александра Пруидзе, разглядевшего у Арсена бомбардирскую жилку, привившего ему любовь к футболу.
Специальных призов во время награждения удостоились и другие игроки "Ирбиса" – Владимир Борисенков, Давид Тулян, Кирилл Данилов, Мисак Кешишьян. Словом, на футбольном небосклоне олимпийского курорта появилась новая звездочка, которая, будем надеяться, станет сверкать все ярче.
Владимир ВЕРЕЮТИН.
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