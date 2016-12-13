Инспектирует вице-губернатор

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова провела в Сочи выездное заседание, в ходе которого обсудили подготовку медицинской инфраструктуры курорта к проведению Кубка конфедераций ФИФА-2017 года и групповому турниру Чемпионата мира по футболу 2018 года, а также готовность к оказанию медпомощи в зимний горнолыжный сезон.

Заседание состоялось на базе стадиона "Фишт", где вице-губернатор вместе с министром здравоохранения Краснодарского края Евгением Филипповым, начальником управления здравоохранения Сочи Мариной Вартазарян, а также главными врачами сочинских медорганизаций осмотрели помещения, в которых будут располагаться медицинские пункты. Заместитель губернатора отметила, что у Сочи есть большой опыт организации масштабных соревнований в зимний период, однако на этот раз мероприятия состоятся в разгар летнего курортного сезона.

– Помимо миллиона гостей, которые приедут просто отдохнуть, Сочи предстоит принять и 160 тысяч болельщиков. А значит, и объем медицинской помощи будет многократно увеличен, нужны будут неординарные подходы и меры, – подчеркнула Анна Минькова.

Особое внимание к оснащению медицинских блоков и работе бригад неотложной помощи. По всей чаше стадиона разместятся 16 бригад медиков, которые в случае необходимости будут оказывать помощь болельщикам каждая в своем секторе.

Все медицинские работники, задействованные в обслуживании участников и болельщиков, которые приедут в Сочи во время проведения матчей Кубка Конфедераций-2017 и Чемпионата мира-2018 по футболу пройдут специальную подготовку на базе Кубанского государственного медуниверситета и Краевой клинической больницы №1.

Всего на период соревнований будет задействовано 85 специалистов, а на организацию медицинского обеспечения соревнований предполагается направить порядка 342 миллионов рублей. Стоит добавить, что эти средства пойдут не только на обучение врачей, но и на необходимое оборудование и закупку 20 машин "скорой помощи".

– Многочисленные мероприятия, которые проходят в нашем городе, позволили нам, собрав опыт воедино, построить ровную концепцию оказания медицинской помощи, – отметила начальник управления здравоохранения администрации Сочи Марина Вартазарян, – которая строится на обязательном оказании стационарной медицинской помощи, работе "скорой помощи" и поликлинических служб в усиленном режиме.

Между тем и в наступивший зимний сезон Сочи предстоит принять не только порядка 1,5 миллиона туристов, но и участников нескольких масштабных международных событий. Речь идет о III Всемирных зимних военных Играх, чемпионате мира по бобслею и скелетону, а также инвестиционном форуме. И, безусловно, готовность всех медицинских учреждений, работников "скорой помощи" должны быть на самом высоком уровне. Для медицинской службы этот зимний курортный сезон станет проверкой на прочность.

Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]