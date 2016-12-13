МОТИВАЦИЯ – ЖИТЬ ДОСТОЙНО

Глава города Сочи Анатолий Пахомов принял участие в торжественном собрании актива и общественности Лазаревского района, посвященном подведению итогов уходящего года В концертном зале Центра национальных культур собрались представители всех без исключения населенных пунктов Лазаревского района – активисты органов местного самоуправления, общественных организаций и молодежных объединений, руководители ведущих предприятий, ветераны, депутаты, сотрудники сельских администраций, работники бюджетной сферы, предприниматели.Главная интрига дня – объявление результатов районного этапа муниципального конкурса на лучшее благоустройство. В течение всего года комиссия внимательно отслеживала ход работ по озеленению и уборке территории, оценивала чистоту и порядок, эффективность реализации экологических акций и общественных инициатив. Важность темы в масштабах всего города подтвердил Анатолий Пахомов. Градоначальник, регулярно курирующий самый северный район Сочи, отметил позитивные преобразования, произошедшие здесь в последние годы, рассказал о планах дальнейшего развития, призвал горожан активнее участвовать в жизни курорта.

– Забота о чистоте и благоустройстве наших дворов, улиц, населенных пунктов, микрорайонов – дело общее: властей, общественности, каждого неравнодушного сочинца, – отметил он. – В этом плане в Лазаревском районе сделано уже немало. Учитывая, что население курорта активно растет, мы решаем и новые серьезные задачи.

Планы масштабные, подчеркнул мэр. Начато строительство детского сада в поселке Лоо. В Верхней Беранде возводится образовательный комплекс, включающий школу и детский сад. Он будет открыт уже к началу нового учебного года. В 2017-м также начнется строительство дополнительного корпуса школы №82 в Дагомысе. В скором времени власти планируют приступить к возведению новой школы в Совет-Квадже. 20 миллионов рублей будет выделено на ремонт кровли Городской больницы №1 в Лазаревском.

– Активно включиться в этот процесс должны и местные предприниматели – подобный опыт сотрудничества государства и частного бизнеса давно практикуется в других районах Сочи, – убежден мэр. – Наша общая задача – создать благоприятные условия для жизни горожан. К высоким олимпийским стандартам в вопросах развития, чистоты и порядка, постепенно подтягивается и Лазаревский район.

Большая роль в этой повседневной работе отводится территориальным органам общественного самоуправления, подчеркивает Анатолий Пахомов. Их активность – залог общего результата. В этом плане Лазаревский район – в числе лидеров.

– Всего в районе действуют 29 ТОС, – сообщил руководитель муниципалитета. – Среди них самый крупный в городе – "Лазаревский", объединяющий 21 тысячу жителей, и самый маленький – "Марьино", где проживает всего 38 человек. Здесь же расположен и самый протяженный вдоль побережья ТОС – "Солоники". Все вместе – это очень эффективная общественная сила, работающая на благо города. Главной мотивацией для всех активистов должно быть стремление сделать свои населенные пункты комфортными для проживания.

…Конкурс на лучшее благоустройство – серьезный стимул для развития, считает председатель Совета ТОС поселка Головинка Татьяна Цейтер. Это уже давно привычный режим работы, позволяющий оперативно решать наиболее острые повседневные вопросы.

– Нынешний год стал очень плодотворным для нас, – рассказала Татьяна Цейтер. – Произведен ремонт нескольких участков внутри поселковых дорог, постепенно обновляется водопровод. Удалось провести поэтапный ремонт амбулатории. При помощи местных предпринимателей и непосредственном участии ТОС здесь заменен линолеум, подведена горячая вода. Большую помощь в решении существующих проблем нам оказывают депутат ЗСК Алексей Руднев, а также депутаты Городского Собрания Людмила Манцурова, Александр Савостьянов и Владимир Варельджан. Общими усилиями к газу недавно подключены амбулатория и детский сад. Установлена также детская игровая площадка у знаменитого тюльпанового дерева. Удалось завершить замену окон в доме культуры. В ближайшее время начнется установка нового ТП рядом с реабилитационным центром "Родник".

По итогам 2016 года головинцы были отмечены дважды. Награду за активное участие в конкурсе получил местный Совет ТОС, еще один диплом – победителя в номинации "Лучшая придомовая территория ИЖС" – у жителя улицы Линейная Евгения Кошкарева.

В ходе праздника состоялась церемония чествования победителей и призеров конкурса. Лучшим сельским округом района стал Лыготхский (глава администрации – Мадин Ушхо). Лучшим селом признан аул Хаджико (староста – Мус Сизо). Лидером среди ТОС – объявлен орган местного территориального самоуправления поселка Солоники (председатель – Андраник Чайлян). Лучшие ТСЖ, управляющие компании, квартальные и домовые комитеты, предприниматели курортной отрасли, внесшие вклад в развитие района, получили переходящие кубки, дипломы и подарки из рук мэра Анатолия Пахомова, председателя Городского Собрания Виктора Филонова, председателя Торгово-промышленной палаты Сочи Вадима Левченко и главы администрации Лазаревского района Сергея Бражникова.

Отмечен и вклад в проведение Зимних игр 2014 года большой группы представителей общественности района. Памятные медали "XXII Зимние Олимпийские Игры и XI Паралимпийские Игры 2014 года в г. Сочи" и грамоты Президента Российской Федерации В.В.Путина вручены сотрудникам районной и сельских администраций, работникам соцзащиты, общеобразовательных и спортивных школ, частным предпринимателям и руководителям ветеранских организаций.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]