МЫ ПОМНИМ ВСЕ, БРАТИШКА

В районном доме культуры на улице Горького приглушенный свет и непривычно тихо. В каждую годовщину начала Первой чеченской кампании отслужившие солдаты и офицеры, а также матери и вдовы воинов, не вернувшихся с полей сражений, собираются вместе, чтобы почтить память погибших.

Рамиль Бекташев служил в спецназе, попал в Чечню в 19 лет.

– Во время моей службы в Чечне начались военные действия, и нам пришлось восстанавливать в республике конституционный строй, – вспоминает он. – Для нас главное – патриотизм. Мы верны своему народу. Главное, чтобы наши дети нас поддерживали. Мы их воспитываем в этом духе.

Проявили солидарность с военными горожане и члены общественных организаций. В этот день дань памяти отдали председатель краевой региональной общественной организации "Ветеран спецназа" Павел Щенов, заместитель главы города Константин Чеботарь.

– Можно много рассказывать, но важнее сделать. Родители воспитали своих сыновей, которые выполнили свой гражданский долг. Некоторые не вернулись. Вечная им память. А вернувшиеся должны славно нести традиции, – подчеркнул Константин Чеботарь.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]