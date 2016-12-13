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БУДУЩИЕ ЮРИСТЫ – ДЕТЯМ

БУДУЩИЕ ЮРИСТЫ – ДЕТЯМ
Вторник, 13 Декабрь, 2016 - 07:51

12 декабря в общеобразовательных школах Сочи состоялась городская социальная акция "Конституция Российской Федерации – основной закон страны".
Студенты юридического факультета СГУ и Университетского экономико-технологического колледжа провели в своих родных школах единый урок гражданственности. Участниками акции стали более 180 студентов и около 7 тысяч сочинских школьников.
Студенты подготовили для ребят презентации об основных положениях основного закона страны, истории принятия и развития Конституции России, фрагменты видеофильмов и мультфильмов. Как отмечают организаторы, нестандартная подача информации позволяет усвоить сложный материал. А закрепить знания об основных правах и обязанностях граждан России, о структуре основного закона страны, устройстве российского государства ребята смогли в ходе викторин и блиц-турниров.
Соб.инф.

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