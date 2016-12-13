БУДУЩИЕ ЮРИСТЫ – ДЕТЯМ

12 декабря в общеобразовательных школах Сочи состоялась городская социальная акция "Конституция Российской Федерации – основной закон страны".

Студенты юридического факультета СГУ и Университетского экономико-технологического колледжа провели в своих родных школах единый урок гражданственности. Участниками акции стали более 180 студентов и около 7 тысяч сочинских школьников.

Студенты подготовили для ребят презентации об основных положениях основного закона страны, истории принятия и развития Конституции России, фрагменты видеофильмов и мультфильмов. Как отмечают организаторы, нестандартная подача информации позволяет усвоить сложный материал. А закрепить знания об основных правах и обязанностях граждан России, о структуре основного закона страны, устройстве российского государства ребята смогли в ходе викторин и блиц-турниров.

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]