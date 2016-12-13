А ТЫ ЗАПЛАТИЛ НАЛОГИ?

Более 200 тысяч уведомлений разослано налоговыми органами Сочи должникам, не оплатившим накопленные задолженности в установленный период. Теперь к недобросовестным налогоплательщикам домой придут судебные приставы.

Денежные средства, поступающие в местный бюджет посредством сбора налогов, крайне важны для города. Подобные бюджетные недоимки негативно влияют на развитие курорта, а виноваты в этом сами граждане. На сегодняшний день в Федеральной службе судебных приставов находится на исполнении более 31 тысячи производств о взыскании задолженности по налогам в городской бюджет.

– С начала года в ФССП окончено 13 тысяч исполнительных производств, из которых 12 тысяч – фактическое исполнение, то есть взыскание средств. В текущем году с должников взыскано около 143 миллионов рублей в консолидированный бюджет по транспортному, имущественному и земельному налогам. На данный момент в работе находятся еще 230 миллионов рублей, по которым принимаются меры принудительного исполнения, – подчеркнула заместитель начальника отдела по координации деятельности отдела судебных приставов г.Сочи, Геленджика и Туапсинского района Светлана Романова.

Как отмечается, в 2016 году службой судебных приставов завершено в несколько раз больше дел, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это удается благодаря ограничительным мерам на выезд должников за пределы России, запрету регистрационных действий на транспортные средства, а также консолидированным действиям сотрудников службы судебных приставов с ГИБДД на дорогах курорта. Кроме того, на положительную статистику влияет увеличение числа выездов судебных приставов по месту жительства должников для осуществления ареста имущества.

Один из таких рейдов прошел в Адлерском районе на минувшей неделе. Так, по одному из адресов, на который прибыли приставы-исполнители, проживает мужчина, долг которого по транспортному налогу составляет 42 тысячи рублей. Пока денежные средства в счет уплаты задолженности не поступили в службу судебных приставов, они обязаны сделать опись имущества неплательщика.

– Мы арестовали телефон должника. Если он не оплатит накопившуюся сумму, то, в конечном итоге, телефон будет изъят и реализован в счёт погашения задолженности. Чтобы ее закрыть, должнику будет дано 10 дней, – рассказал судебный пристав-исполнитель Адлерского районного отдела судебных приставов города Сочи Альберт Асланян.

По словам сотрудников ФССП чаще всего задолженности у граждан накапливаются именно по транспортному налогу, а между тем его уплата в интересах самих автомобилистов.

– Несмотря на то, что транспортный налог идёт в краевой бюджет, из этих поступлений формируется так называемый дорожный фонд. Деньги с этого фонда распределяются из краевого бюджета на реконструкцию дорог по муниципалитетам, в том числе в городе Сочи, – отметил заместитель директора департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Дмитрий Нестеров.

Случается, что налогоплательщики попросту не знают о своих задолженностях. Для этого, налоговые органы предлагают гражданам лично узнать о наличии долга и при необходимости провести оплату в личном кабинете на официальном сайте www.nalog.ru, либо через мобильное приложение Федеральной службы судебных приставов – "ФССП России".

Павел ХАСАНЖИНОВ. А в это время

__________________ Срок уплаты налогов на транспорт, имущество и землю истек 1 декабря. Уже известно, что по итогам 2016 года, с учетом задолженностей прошлых лет бюджет Сочи недополучил около миллиарда рублей. Теперь задача собрать эти деньги стоит перед судебными приставами, рейды уже начались.

Помогает сотрудникам ФССП комплекс "Дорожный пристав" – это компьютерная программа с обновляемой базой данных и спецприбор, распознающий налоговых должников по номеру автомобиля. В ходе совместных рейдов сотрудники ГИБДД будут останавливать автомобили, а судебные приставы тут же выписывать акты ареста. С этого момента у собственника автомобиля будет 10 дней на добровольную оплату налога, далее может быть применена принудительная реализация.

Новые технологии в сборе налогов в Сочи уже применяются. Судебные приставы широко используют электронное приложение "Мобильный розыск", позволяющее выявлять должника по госномеру автомобиля в любой точке города, сообщает пресс-служба администрации курорта.

– Сейчас в преддверии Нового года многие будут ездить в крупные торговые центры за покупками. С помощью приложения "Мобильный розыск" приставы смогут проверять на парковке номер автомобиля, дожидаться владельца, за которыми числится транспортное средство, и тут же, на месте, составлять акт ареста, – рассказала заместитель начальника отдела по координации деятельности отдела ФССП г.Сочи и Туапсинского района Светлана Романова. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]