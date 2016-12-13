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С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ

С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ
Вторник, 13 Декабрь, 2016 - 07:54

В Сочи завершились мероприятия в рамках проведения декады инвалидов. Так, в Адлерском доме культуры состоялся ежегодный торжественный праздничный концерт, организованный депутатской группой района совместно с работниками культуры. На мероприятие были приглашены представители районного общества инвалидов, администрации и общественных организаций, инвалиды, проживающие в Адлерском районе, активисты-общественники, работники ТОСов и домовых комитетов.
Активистам-общественникам были вручены благодарственные письма от депутатской группы по Адлерскому району – Анжелы Селюковой, Юрия Дроздова, Вачакана Аведяна и Элеоноры Жуковой.
Что касается самих депутатов Адлера, то работа по оказанию помощи инвалидам ими ведется на протяжении всего года. Депутаты не только оказывают материальную поддержку, но и адресно выезжают на дом, поздравляют с праздниками и с юбилейными датами.
Светлана ФАЙЗУЛИНА.

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