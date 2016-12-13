С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ

В Сочи завершились мероприятия в рамках проведения декады инвалидов. Так, в Адлерском доме культуры состоялся ежегодный торжественный праздничный концерт, организованный депутатской группой района совместно с работниками культуры. На мероприятие были приглашены представители районного общества инвалидов, администрации и общественных организаций, инвалиды, проживающие в Адлерском районе, активисты-общественники, работники ТОСов и домовых комитетов.

Активистам-общественникам были вручены благодарственные письма от депутатской группы по Адлерскому району – Анжелы Селюковой, Юрия Дроздова, Вачакана Аведяна и Элеоноры Жуковой.

Что касается самих депутатов Адлера, то работа по оказанию помощи инвалидам ими ведется на протяжении всего года. Депутаты не только оказывают материальную поддержку, но и адресно выезжают на дом, поздравляют с праздниками и с юбилейными датами.

Светлана ФАЙЗУЛИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]