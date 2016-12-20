Скрепляющие души

В минувшее воскресенье свой профессиональный праздник отметили работники органов ЗАГСа России. Руководителей районных отделов поздравил глава города Сочи Анатолий Пахомов.

История органов ЗАГСа началась 18 декабря 1917 года, когда был принят декрет "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния". Именно этот день и был выбран в качестве даты профессионального праздника сотрудников органов записи актов гражданского состояния.

Органы ЗАГС играют важную роль в жизни каждого человека. Именно здесь официально создается или прекращает свое существование семья, происходит регистрация новорожденного гражданина или выдается гербовое свидетельство о смерти, изменяется фамилия, имя или отчество, и многое другое. Вот уже много лет сотрудники органов ЗАГСа давно не ограничиваются формальной регистрацией. Они играют все более активную роль в укреплении нравственных и семейных ценностей, повышении статуса семьи в обществе.

На сегодняшний день в Сочи на ответственной должности оформления важных (чаще радостных, но иногда и печальных) событий в жизни людей трудится 20 сотрудников в пяти районных отделах ЗАГСа, руководителей которых с профессиональным праздником поздравил мэр Сочи Анатолий Пахомов.

– За всем известной в нашей стране аббревиатурой ЗАГС скрывается ежедневный кропотливый труд работников этой службы, начиная от регистрации рождения нового гражданина страны и заканчивая самой последней записью в жизни человека. Поэтому трудно переоценить значение работы профессионалов ЗАГСа в современном мире, как в масштабах государства, так и для каждого человека, – отметил глава города-курорта.

Знаком отличия "За безупречную службу городу Сочи" была отмечена начальник отдела ЗАГСа Центрального района Татьяна Бурова, а также за активное участие в социальной и общественной жизни города благодарственными письмами награждены руководители отделов органов записи актов гражданского состояния: Хостинского района – Алла Барсукова, поселка Дагомыс – Ольга Бурова, Лазаревского района – Анна Кашина, Адлерского района – Татьяна Нитаева.

В свою очередь, работники ЗАГСа поздравили Анатолия Николаевича, который вместе с супругой Еленой Николаевной отметил 19 декабря 35 лет совместной жизни, которая в народе именуется коралловой.

Павел ХАСАНЖИНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]