Дорога к облакам

На минувшей неделе наша газета подробно писала об изменениях в расписании общественного транспорта, новых схемах движения в горном кластере, которые начнут действовать в конце декабря в связи с пиковыми нагрузками на инфраструктуру горнолыжных курортов в новогодние каникулы. Чтобы быть уверенными, что зимний отдых горожан и отдыхающих будет комфортным не только на словах, но и на деле, редакция решила убедиться в этом на собственном опыте.

Сейчас из любой точки города попасть в горный кластер на личном автомобиле не составляет большого труда, однако стоит подумать о безопасности. Уже в Кепше зима прочно утвердилась в своих правах, а значит, снегопады тут и выше не редкость, а скорее, обыденность.

Полиция Сочи переходит на усиленный режим несения службы. Под особым контролем Красная Поляна. Уже через неделю в этом направлении заступят на дежурство дополнительные экипажи ДПС. Если ваш автомобиль укомплектован летней резиной или сильно изношена зимняя, сотрудники госавтоинспекции не пропустят вас дальше – в горах зимой это небезопасно. Жителям и гостям Сочи необходимо заранее позаботиться о безопасности и укомплектовать свой автомобиль зимней резиной, а лучше (и дешевле) – воспользоваться общественным транспортом, оставив машину на одной из перехватывающих парковок (самая просторная – в Имеретинской низменности на конечной станции электрички "Имеретинский курорт") или воспользовавшись платным паркингом на железнодорожном вокзале Адлера либо на любом из горнолыжных курортов Красной Поляны.

Большой транспортный поток желающих посетить курорты Красной Поляны с каждым годом только набирает обороты, поэтому и бизнес, и муниципалитет приняли ряд корректирующих мер. В частности, все три горнолыжных курорта связывает между собой муниципальный транспорт из Адлера и Сочи и внутренний шаттл – автобус №63. Соответственно, нет нужды переезжать от одной канатной дороги на другую на личном автомобиле и всякий раз искать свободное место на парковке.

Курорт "Роза хутор" реализовал новую идею, и теперь на высоте 960 метров есть порядка 800 дополнительных парковочных мест. Большой плюс в том, что стоянка здесь бесплатна. Бонус – невероятная живописность дороги Семи мостов, которая ведет к этой плоскостной стоянке. Буквально в пяти минутах от паркинга есть кассы и прокат снаряжения. Три подъемника вывезут в зоны катания. А ски-пасс, купленный здесь, слегка дешевле, чем внизу. Это хороший плюс. Эта парковка будет работать круглый год.

Обычно погода к новогодним праздникам заставляла всех, кто забронировал места в отелях горного кластера, нервничать, но ранние снегопады в Сочи позволили всем трем горнолыжным курортам открыть сезон в этом году раньше и не беспокоиться за комфорт зимнего отдыха.

Для катающихся посадка на канатную дорогу курорта теперь открывается на час раньше, в 7.30. Экскурсионные группы на канатки "Розы хутор" будут допускаться с 11 часов. Подготовлена трасса для тюбинга. На курорте впервые в зимнем сезоне работает санаторий "Роза Спрингз" со всем спектром услуг: профессиональные врачи, диагностическое оборудование, ванны и грязи, питьевые бюветы. Он был открыт в апреле и рассчитан на шесть тысяч койко-мест.

Первые тестовые катания в горно-туристическом центре "Газпром" прошли еще неделю назад. В минувшие выходные в тестовом режиме здесь запустили красные трассы G и открыли трассы для беговых лыж – они расположены на территории лыжно-биатлонного комплекса "Лаура". К слову, это единственное место в Сочи, где можно покататься на беговых лыжах.

Первым из горнолыжных курортов свои трассы для ночных катаний открыл "Горки Город". С 16 декабря здесь доступны трассы различного уровня сложности, расположенные между отметками 960 м и 1460 м. Эти склоны оборудованы системой искусственного оснежения и освещены.

Кроме того, в вечернее время будут работать прокаты горнолыжного оборудования, инструкторы и точки питания.

Что же касается официального открытия горнолыжного сезона, то оно состоится уже в субботу, 24 декабря. Горы Красной поляны ждут вас!

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]