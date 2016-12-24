"ЕЛОЧНЫЙ ХОРОВОД"

В Сочи открылась выставка новогодних елок. Этой доброй традиции уже семь лет и каждый раз свои необычные елки, выполненные из самых неожиданных материалов, конкурсанты приносят в Сочинский институт моды, бизнеса и права, где и проходит творческое соревнование.

В этот раз на выставке представлены более 140 работ, дизайнерами которых выступили школьники и студенты. Все участники получат дипломы. Кроме того, будут определены по два победителя в каждой из заявленных номинаций: "Самая сочинская елка", "Самая креативная елка", "Самая смешная елка", "Самая современная елка".

Свои симпатии могут выразить и посетители выставки, а автор елки, набравшей наибольшее количество голосов, также получит приз. Отдать свой голос понравившемуся изделию можно будет до окончания новогодних каникул. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]