Главная
Вход для пользователей

Просмотр архива
« Декабрь 2016  
По Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Главная » содержание

"ЕЛОЧНЫЙ ХОРОВОД"

"ЕЛОЧНЫЙ ХОРОВОД"
Суббота, 24 Декабрь, 2016 - 07:43

В Сочи открылась выставка новогодних елок. Этой доброй традиции уже семь лет и каждый раз свои необычные елки, выполненные из самых неожиданных материалов, конкурсанты приносят в Сочинский институт моды, бизнеса и права, где и проходит творческое соревнование.
В этот раз на выставке представлены более 140 работ, дизайнерами которых выступили школьники и студенты. Все участники получат дипломы. Кроме того, будут определены по два победителя в каждой из заявленных номинаций: "Самая сочинская елка", "Самая креативная елка", "Самая смешная елка", "Самая современная елка".
Свои симпатии могут выразить и посетители выставки, а автор елки, набравшей наибольшее количество голосов, также получит приз. Отдать свой голос понравившемуся изделию можно будет до окончания новогодних каникул.

[ Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]

Случайное фото
Парк "Ривьера" в январе

Погода
GISMETEO.RU: погода в г. Сочи

Перепечатка материалов без ссылки на первоиcточник запрещена.