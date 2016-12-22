НЕИССЯКАЕМЫЕ "РОДНИКИ"

В Лазаревском Центре национальных культур прошел традиционный Межрайонный фестиваль самодеятельного народного творчества "Родники" Изначально фестиваль, инициаторами и вдохновителями которого являются основатель Лазаревского ЦНК Крикор Мазлумян и заслуженный работник культуры Адыгеи и Кубани Аслан Хейшхо, задумывался как смотр юных талантов, масштабный праздник национальной культуры коренного народа. Важно, подчеркивали они, поддерживать одаренных детей, развивать творческую активность у молодежи, прививать им любовь к духовному наследию предков. Это первооснова, стимул для дальнейшего развития традиционного народного искусства. Отсюда и глубоко символичное название фестиваля – "Родники". Несколько лет назад совместный проект "Адыгэ Хасэ" причерноморских адыгов и Центра адыгской культуры Лазаревского ЦНК поддержала администрация Краснодарского края, выделяющая целевой грант на его проведение. И это дает ощутимые результаты: каждый очередной фестиваль демонстрирует качественный рост уровня мастерства участников, появляются новые интересные коллективы и исполнители, а значит, обильный родник народной культуры не иссякнет никогда.

Нынешний фестиваль, ставший уже восьмым по счету, организаторы посвятили 25-летию газеты "Шапсугия". Празднование знакового юбилея печатного органа "Адыгэ Хасэ" – первый номер газеты вышел в свет 18 мая 1991 года – получилось торжественным, ярким, веселым: на сцену вышли лучшие детские самодеятельные художественные коллективы, исполнители и инструменталисты из разных населенных пунктов Лазаревского и Туапсинского районов – всего порядка двухсот пятидесяти человек!

В качестве почетного гостя в фестивале принял участие прославленный народный ансамбль адыгских инструментов "Удж" из аула Тахтамукай Адыгеи. В Лазаревском музыкантов ждали с нетерпением, зрители отметили выступление представителей братской республики бурными овациями.

С особым настроением приехали на "Родники" и юные артисты хореографического ансамбля "Черкесия" из поселка Новомихайловский Туапсинского района. За несколько дней до фестиваля коллектив, как и было обещано, получил долгожданный подарок – комплект национальных костюмов. До конца нынешнего года, рассказал Маджид Чачух, новые сценические костюмы появятся также у ансамбля "Шапсугия" Центра адыгской культуры. Работа по поддержке детских коллективов обязательно будет продолжена и в дальнейшем, отметил он.

Нынешний фестиваль прошел на высоком уровне, стал ярким событием в культурной жизни района. Все коллективы – интересные, самобытные, один не похож на другой. Особенно запомнилось выступление самых юных участников "Родников" – малышей детского сада №97 аула Хаджико, вызвавших восторг у публики.

Официальная часть праздника, завершившая двухчасовой гала-концерт, была короткой. Поздравить участников на сцену вышли лидер Хасэ Маджид Чачух и почетный председатель организации, старейшина поселка Шхафит Мурдин Тешев. Они отметили значимость фестиваля в деле сохранения и развития народной культуры, поблагодарили организаторов и зрителей.

В ходе церемонии награждения дипломами и памятными призами в честь 25-летия газеты "Шапсугия" отмечены танцевальные коллективы "Шапсугия", "Адыги", "Золотое наследие", "Зори "Шапсугии", "Черкесия", "Созвездие", маленькие артисты детского сада №97, инструментальные ансамбли "Удж", "Насып" и "Современный Кавказ".

Праздник окончен, работа продолжается. У юных артистов и их руководителей впереди репетиции, концерты, длительная подготовка к новым конкурсам и фестивалям. Творческий процесс требует полнейшей концентрации и самоотдачи, а значит, всегда нужно быть в прекрасной форме.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]