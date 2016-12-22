ВИХРЬ НА ГОЛУБЫХ ДОРОЖКАХ

Две сотни участников вышли на старт первенства Сочи по плаванию, которое по традиции состоялось в бассейне детско-юношеской спортивной школы №2. Младшему из соискателей наград было одиннадцать лет, старшему – семнадцать.

Прежде чем сказать о наиболее интересных моментах этих увлекательных соревнований, подчеркнем, что на сей раз они имели особую окраску. Тренеры и спортсмены, конечно, вспомнили, что в нынешнем году исполнилось 85 лет со дня рождения выдающегося сочинского пловца Хариса Юничева, который 60 лет назад, в 1956 году в австралийском Мельбурне, завоевал первую для отечественного плавания олимпийскую медаль.

Вспоминая то время, участник Олимпиады в Австралии Игорь Заседа в своей книге "Мир голубых дорожек" писал: "Юничев первым из советских пловцов перенял и усовершенствовал стиль мирового рекордсмена в брассе японца Фурукавы. Его секунды на двухсотметровке – новый рекорд Европы. Харис, образно говоря, сразу уплыл от нас на несколько метров вперед".

И вот – Олимпиада, решающий заплыв брассистов на 200 метров. Сочинец со старта до финиша плыл в лидирующей группе. Быстрее всех преодолели дистанцию два японца. Юничев отстал на какое-то мгновение… Но есть, есть она, бронзовая медаль! Долгожданная наша олимпийская награда, с которой начались будущие блистательные победы отечественных мастеров голубых дорожек.

Нынешнее первенство открыли самые универсальные спортсмены, которые специализируются в комплексном плавании, то есть плавании разными стилями. Сначала 200 метров предстояло преодолеть девушкам. Многие из них, имеющие первый разряд, оказались равными по силам, так что борьба развернулась нешуточная. Только после середины дистанции немного вперед вырвались Ева и Марта Кулик, Варвара Попова. А когда до финиша оставались считанные метры, решающий бросок к бортику совершила Ева и на мгновение опередила соперниц, начав отсчет высшим наградам первенства.

В коронном стиле Юничева брассе юноши вели борьбу на стометровке. Как на крыльях преодолел ее Анзор Гвишиани и стал сильнейшим. А за второе место чрезвычайно упорно спорили Алексей Цветков, Илья Апсава и Данил Лоскутов. Казалось, даже секундомеры с трудом смогли опередить серебряного и бронзового призеров, которыми стали соответственно Алексей и Илья.

Во многом неожиданными оказались результаты стометровых заплывов на спине. Обладатели спортивных разрядов на этот раз уступили верхние ступеньки пьедестала почета соперникам вовсе не титулованным, но в спортивном отношении весьма самолюбивым и столь же, как выяснилось, перспективным. У девушек приятный сюрприз преподнесли здесь София Романова и Варвара Попова, у юношей – Николай Кочергин и Антон Ширко.

Когда к стартовым тумбам вышли приверженцы баттерфляя, чтобы преодолеть 100 метров, зрители вспомнили другого замечательного сочинского пловца Владимира Немшилова, который удостоился бронзовой медали на Олимпиаде 1968 года в Мексике, приняв участие в комбинированной эстафете. В баттерфляе – едва ли не самом сложном стиле плавания – на нынешних соревнованиях отличились Кристина Носова и Вячеслав Берлизов, равных которым не было.

А венцом первенства по традиции стали заплывы самых быстрых – поклонников вольного стиля. Они выясняли отношения на спринтерской дистанции 50 метров. Пулей промчались это расстояние перворазрядники Родион Бороздин и Виктория Боришич. А затем удостоились самых громких аплодисментов болельщиков и поздравлений с победой от своих наставников.

Высшие награды в этот день принимали также Олег Яковлев, Софья Зенкова, Азор Гвишиани, Анастасия Строганова, Николай Бодачевский, Анастасия Ангелатос, Родион Ерыгин, Марта Кулик, Мария Шевченко, Кирилл Стрижак, Всеволод Павлюченко.

Растет смена олимпийским звездам!

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]