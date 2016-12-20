ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

Максимальное число наград прошедшего в Москве чемпионата России по народным танцам привез домой детский хореографический ансамбль "Нарты Шапсугии". В активе юных танцоров из аула Большой Кичмай – два диплома и бронзовые медали престижного конкурса.

Три года назад, когда стараниями энтузиастов буквально с чистого листа практически на "пустом" месте – без элементарной материально-технической базы и финансовой поддержки – был создан детский танцевальный ансамбль "Нарты Шапсугии", о каких-то особых достижениях в искусстве никто даже не помышлял. Поначалу была просто идея – объединить талантливую молодежь, приобщить мальчишек и девчонок к народной культуре. По мере становления коллектива, регулярно собиравшего главные награды крупных всероссийских и региональных фестивалей-конкурсов, проходивших в Московской области, Нальчике, Ставрополе, Майкопе, Сочи, усложнялись и стоявшие перед ним задачи. Всякий раз, определяя новую для себя творческую высоту, артисты из Большого Кичмая держали в уме свою сокровенную мечту: попасть в число лучших исполнителей народных танцев страны. И уверенно, настойчиво – шли к ней. Практически несбыточная – еще два года назад, в нынешнем – амбициозная мечта стала вполне реальной: коллектив под руководством опытных хореографов Артура и Аксаны Лиевых подошел к заветной цели максимально близко.

Смелость, как известно, города берет. Когда минувшей осенью "Нарты" подали заявку на участие в Открытом Кубке России по народным танцам, многие отнеслись к этому довольно скептически: ишь, куда замахнулись?! Специалисты знают: даже просто попасть на этот конкурс уже считается большой удачей и несомненным достижением для любого самодеятельного коллектива, а уж победа – вовсе бесценна. Вопреки всему, ансамбль из небольшого сочинского аула не просто съездил в Санкт-Петербург, а уверенно выиграл престижный Кубок! Вместе с главным трофеем турнира юные артисты получили путевку в финальную часть чемпионата страны по народным танцам. Теперь все дороги вели в Москву. Это был поистине уникальный шанс реализовать сокровенную мечту – и они его не упустили.

Незадолго до поездки "Нарты Шапсугии", существующие, главным образом, за счет материальной помощи родителей, впервые в своей истории получили серьезную финансовую помощь со стороны. Cредства для коллектива, которому в столице предстояло отстаивать честь не только родного города, но и всего Краснодарского края, выделил известный сочинский предприниматель, директор предприятия "Южная транспортная компания" Александр Тодуа.

– Эта помощь оказалось очень своевременной и значимой для нас, – признается руководитель коллектива Артур Лиев. – Мы впервые готовились к ответственному выступлению без каких-либо финансовых и организационных проблем, что позволило целиком сосредоточиться на рабочем процессе, не отвлекаясь от основной задачи. Отсюда – и результат.

Как и в прежние годы, вместе с основным составом ансамбля, в дальнюю дорогу отправилась солидная группа родителей из двадцати человек. Большую моральную поддержку сочинцам во время конкурсных выступлений оказала адыгская молодежь Москвы и, конечно, студенты из Кичмая, обучающиеся в столичных вузах.

Финал чемпионата России по народным танцам 2016 года прошел на престижной площадке – в Большом концертном зале гостиницы "Космос". На сцену вышли три десятка лучших детских и юношеских коллективов страны из двадцати двух городов – победители и призеры региональных этапов турнира, состоявшихся во всех девяти федеральных округах, а также обладатели Кубка – более тысячи артистов! Уровень конкуренции высочайший. Единственным, пожалуй, самодеятельным художественным коллективом, оказавшимся в компании с государственными, заслуженными, народными и образцовыми хореографическими ансамблями, были "Нарты Шапсугии".

Мастерство танцоров, соревновавшихся в трех возрастных категориях и номинации "Народная стилизация" оценивало авторитетное жюри конкурса. Каждое имя – легенда, все – признанные профессионалы в области хореографии: Борис Санкин – народный артист РСФСР, профессор, академик, балетмейстер, Геннадий Минх – народный артист РФ, главный балетмейстер Центрального пограничного ансамбля ФСБ РФ, Елена Гришкова – заслуженная артистка РФ, педагог-репетитор ГАХА "Берёзка" им. Н.С. Надеждиной, доцент МГИК, Юрий Деревягин – заслуженный работник культуры РФ, заведующий кафедрой народного танца МГИК, профессор, Валентина Слыханова – заслуженный работник культуры РФ, лауреат Премии Правительства РФ, главный балетмейстер МГАТТ "Гжель". По специальному приглашению организаторов в жюри вошел и прославленный Нодар Плиев – народный артист России и Северной Осетии, заслуженный артист Грузинской ССР, человек широко известный далеко за пределами Северного Кавказа. После выступления "Нартов Шапсугии" именно Плиев вышел поздравить сочинцев с успехом. Он же вручил танцорам из Большого Кичмая, блеснувшим на столичной сцене с двумя композициями – "Танец причерноморских адыгов-шапсугов" и "Молодежный танец", – диплом I степени, бронзовые медали в юношеской группе (победителем стал народный ансамбль адыгского танца "Зори Кавказа" из Нальчика. – Прим. А.Н.), а также специальный диплом "За лучшее сохранение традиций народного танца". На заключительном гала-концерте чемпионата "Нарты" вместе с Государственным детским ансамблем танца Калмыкии "Тюльпанчик" получили право представить перед зрителями родной Южный федеральный округ и приняли участие в сводном танце всех коллективов-участников. В общем хореографическом марафоне, сменяя друг друга, артисты из разных регионов страны продемонстрировали русские, украинские, греческие, адыгские, калмыцкие, карачаевские, казачьи и другие этнические мотивы.

– Результат, учитывая серьезный уровень коллективов, собравшихся в финале, безусловно, весомый, мы долго шли к нему, – рассказал после торжественной церемонии награждения Артур Лиев. – Свершилось главное: "Нарты Шапсугии" – заняли свое достойное место среди лучших ансамблей страны. Мы приобрели здесь много новых друзей из разных регионов России, дети увидели достопримечательности Москвы – это тоже очень важно. Конечно, чего скрывать, нацеливались на "золото", но завоевали "бронзу". И это крайне полезный опыт: все тщательно проанализируем, сделаем надлежащие выводы. Стимул остается прежним: задачу-минимум мы выполнили, но борьба за главную награду – золото чемпионата России – для нас еще впереди!

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]